مهار کامل رواناب های خراسان جنوبی به ۹ همت اعتبار نیاز دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی کرباسچی دوشنبه شب با حضور در موکب هنر و رسانه که در میدان اجتماعات شهید رئیسی برپا شده است، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ به دلیل تقارن هفته منابع طبیعی با شب‌های قدر و ایام شهادت حضرت علی (ع)، برنامه‌های این هفته زودتر و از نهم اسفندماه آغاز شد اما با این حال، شرایط خاص کشور و حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا موجب شد بخشی از برنامه‌ها تحت تأثیر قرار گیرد.

سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی بیان کرد: با وجود این شرایط، عملیات نهال‌کاری متوقف نشد و از ۱۵ اسفندماه پویش «سرو ایران» در سراسر کشور با یاد و نام شهدای جنگ آغاز شد.

وی ادامه داد: در قالب این پویش، هر هفته برنامه‌های نهال‌کاری با مشارکت مردم، گروه‌های جهادی، نهادها و تشکل‌های مردمی برگزار شد.

کاشت ۳۱ هزار و ۶۰۰ اصله نهال

سرپرست اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی ادامه داد: از ۱۵ اسفند تا پایان فروردین‌ماه، ۱۵۱ برنامه نهال‌کاری در قالب پویش «سرو ایران» در ۱۲ شهرستان استان اجرا شد که طی آن ۳۱ هزار و ۶۰۰ اصله نهال کاشته شد.

کرباسچی افزود: همچنین طی بازده زمانی سال ۱۴۰۴ تا پایان فروردین ۱۴۰۵ در مجموع ۳۵۵ پویش نهال‌کاری در استان برگزار شد که بخش عمده آن در همین بازه زمانی انجام گرفت.

وی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب در پیام خود بر توسعه نهال‌کاری و نام بردن از این کار به «شجره طیبه» گفت: این رهنمودها اهمیت فعالیت‌های منابع طبیعی را بیش از گذشته برای مردم و مسئولان تبیین کرد و روند نهال‌کاری با استفاده از گونه‌های بومی و نهال‌های گلدانی همچنان ادامه دارد.

کرباسچی با اشاره به بارندگی‌های مناسب سال جاری در استان تصریح کرد: به برکت نزولات الهی، در اسفند و فروردین ماه تمامی سازه‌های آبخیزداری استان آبگیری شدند و در مجموع ۲۱ میلیون مترمکعب رواناب در ۶۵۰ سازه آبخیزداری ذخیره شد.

وی افزود: این سازه‌ها بیش از یک هزار و ۳۰۰ روستا با جمعیتی بالغ بر ۳۳ هزار خانوار و بیش از دو هزار منبع آبی را تحت تأثیر قرار داده‌اند و بیشترین میزان آبگیری نیز در شهرستان‌های بیرجند، فردوس، نهبندان و خوسف ثبت شده است.

۳۰ سازه آبخیزداری در دست احداث است

سرپرست اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی با بیان اینکه از محل اعتبارات سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، عملیات اجرایی ۷۰ سازه آبخیزداری با حجم ۲۰۵ هزار مترمکعب در دست اجرا یا تکمیل قرار دارد، گفت: ۳۰ سازه آبخیزداری نیز در دست احداث داریم که با بهره‌برداری از این پروژه‌ها، حدود ۵۰ روستا و ۱۰ هزار خانوار دیگر از مزایای طرح‌های آبخیزداری بهره‌مند خواهند شد.

وی تصریح کرد: برای مهار کامل رواناب‌های استان، احداث حدود ۲ هزار و ۶۰۰ سازه آبخیزداری دیگر مورد نیاز است که تحقق آن به اعتباری نزدیک به ۹ هزار میلیارد تومان (۹ همت) نیاز دارد.

کرباسچی در بخش دیگری از سخنان خود به طغیان ملخ کوهان‌دار تاغ در استان اشاره کرد و گفت: امسال شش شهرستان خراسان جنوبی درگیر این آفت شدند.

سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی یادآور شد: این ملخ تنها از گیاه تاغ تغذیه می‌کند و اگرچه آسیبی به محصولات کشاورزی وارد نمی‌کند، اما تهدیدی جدی برای مراتع، معیشت دامداران و کنترل کانون‌های گرد و غبار به شمار می‌رود.

وی افزود: حدود ۷۰ هزار هکتار از مراتع استان درگیر این آفت شد که با تلاش نیروهای منابع طبیعی، جوامع محلی، دامداران و عشایر، عملیات مبارزه از طریق روش‌های شیمیایی، بیولوژیک و مکانیکی انجام گرفت و از گسترش بیشتر آن جلوگیری شد.

سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی با هشدار نسبت به احتمال طغیان گسترده‌تر این آفت در سال آینده گفت: با توجه به تخم‌ریزی ملخ‌ها، در صورت عدم تأمین اعتبارات لازم، احتمال افزایش چند برابری جمعیت این آفت وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: برای اجرای عملیات مؤثر مبارزه با ملخ کوهان‌دار تاغ در سال آینده، حداقل ۲۵ میلیارد تومان اعتبار برای تأمین سموم، خرید تجهیزات و ادوات سمپاشی مورد نیاز است.

کرباسچی تأکید کرد: ضروری است دستگاه‌های متولی از جمله مدیریت بحران استانداری و سازمان جهاد کشاورزی با برنامه‌ریزی و تأمین اعتبارات لازم، از هم‌اکنون برای مقابله با این تهدید زیست‌محیطی و اقتصادی آماده شوند.