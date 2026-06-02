به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی ابراهیمیرومنجان، دوشنبه شب در نشست خبری در غرفه هنر و رسانه در میدان آیتالله خامنهای بیرجند با اشاره به فعالیت رسانه ها در ایام جنگ رمضان، اظهار کرد: فعالیتهایی که در بدنه جامعه، میان مسئولان، دستگاههای اجرایی و مجموعههای علمی انجام میشود، اگر در قاب رسانه قرار نگیرد و با زبان مردم منتقل نشود، نه اطلاعرسانی مؤثری شکل میگیرد و نه آن اقدامات، اثرگذاری لازم را خواهد داشت.
رئیس جهاددانشگاهی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه آنچه در این مدت بر ایران گذشت، در تاریخ ماندگار خواهد شد، بیان کرد: این ماندگاری صرفاً از جنس قدرت نظامی نیست، هرچند قدرت نظامی جمهوری اسلامی ایران در جای خود اهمیتی بسیار جدی دارد.
ابراهیمیرومنجان تصریح کرد: قدرت نظامی، هوشمندی دفاعی، حضور مؤثر در میدان، و برنامهریزی دقیق و راهبردی نیروهای ایران به گونهای بود که امروز هر فردی با هر سطحی از دانش و سواد میتواند درک کند جمهوری اسلامی ایران از چه سطحی از اقتدار برخوردار است.
وی ادامه داد: شاید در گذشته فهم برخی موضوعات نظامی مانند توان تولید پهپاد یا فناوریهای دفاعی، نیازمند دانش تخصصی بود، اما امروز هر کسی میتواند به روشنی دریابد که جمهوری اسلامی ایران از چه توان و قدرتی برخوردار است.
رئیس جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی، افزود: حتی شاید برای آمریکا بهتر بود هرگز چنین خطایی مرتکب نمیشد، چرا که این اقدام باعث شد آن هیمنهای که برخی آن را واقعی تصور میکردند، بیش از پیش فرو بریزد.
رئیس جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی بیان کرد: در بسیاری از کشورها دیدهایم که با یک هجوم نظامی، در فاصلهای کوتاه همه ساختارهای حکمرانی فروپاشیده، رهبر یک کشور فرار کرده یا کشته شده و ساختارهای سیاسی بهسرعت تغییر یافته است. اما در جمهوری اسلامی ایران، نه تنها چنین اتفاقی رخ نداد.
وی اظهار کرد: این مسئله صرفاً به معنای تبادل ضربات نظامی نیست، بلکه مهمترین و محکمترین پاسخی که یک کشور میتواند در برابر تجاوز دریافت کند، ایستادگی و سیلی مردم است. ملت ایران این پاسخ را به بهترین شکل ممکن نشان دادند.
ابراهیمیرومنجان با اشاره به جایگاه جهاد دانشگاهی به عنوان نهادی علمی، فرهنگی و انقلابی که از بطن انقلاب اسلامی متولد شده است، گفت: وقتی فرد یا کشوری تصمیم میگیرد به کشور دیگری تعرض کرده و آن را تحت سلطه خود درآورد، طبیعتاً به نقاط ضعف حمله نمیکند؛ بلکه دقیقاً نقاط قوت آن کشور را هدف میگیرد.
وی افزود: از همین رو، حمله به مراکز علمی، مراکز درمانی و دانشگاهی، نشانهای از اهمیت و نقش این مراکز در اقتدار کشور است.
رئیس جهاددانشگاهی خراسان جنوبی با اشاره به اقدامات این نهاد در روزهای اخیر گفت: جهاددانشگاهی نیز از این رویدادها بیتأثیر نبوده و در ابعاد مختلف، در استانهای گوناگون و در حد توان، به نظام کمک کرده است.
سه محور اقدام جهاددانشگاهی در روزهای جنگ؛ حضور، تبیین و تابآوری
ابراهیمیرومنجان با دستهبندی اقدامات جهاددانشگاهی در سه محور اصلی اظهار کرد: یکی از این محورها، حضور در میدان و خیابان است؛ حضوری از جنس مردم. ما و همکارانمان به عنوان اعضای این جامعه باید در اجتماعات و میادین حضور داشته باشیم.
وی دومین محور را تبیین، تنویر و تابآوری عنوان کرد و گفت: جهاددانشگاهی به عنوان نهادی علمی، وظیفه دارد نشستهایی برگزار کند تا ضمن تبیین شرایط فعلی و دستاوردهای کشور، به مردم کمک کند چشمانداز آینده را نیز بهتر درک کنند.
رئیس جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی،افزود: در همین راستا، نشستهایی با رویکرد دانشگاهی و دانشجویی برای جامعه هدف جهاددانشگاهی برگزار شده است.
ابراهیمیرومنجان گفت: یکی دیگر از اقدامات انجامشده، انتشار محتوایی در زمینه خطاهای شناختی در جنگ رسانهای بود و بر همین اساس، جهاددانشگاهی محتوای متنی آموزشی درباره خطاهای شناختی در جنگ رسانهای منتشر کرد.
برگزاری نشستهای تخصصی برای تنویر افکار عمومی
ابراهیمیرومنجان با اشاره به تعامل با سایر دستگاهها، گفت: در حوزه افکار عمومی نیز از اساتید دانشگاه و مجموعههایی همچون بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس دعوت شد و با مشارکت دستگاههای مختلف، برنامههایی در حوزه روایتگری، تبیین و تنویر افکار عمومی برگزار شد.
رئیس جهاددانشگاهی خراسان جنوبی در ادامه با اشاره به ضرورت همراهی با مردم در شرایط سخت جنگی اظهار کرد: در راستای کمک به مردم و افزایش تاب آوری جهاد دانشگاهی پویشهایی را راهاندازی کرد که یکی از موفقترین آنها، با نام طرح نذر آموزشی با رضایت عمومی بسیار بالا همراه شد.
وی افزود: درهمین ایام جنگ با هماهنگی انجامشده با فرمانداری و شبکه بهداشت شهرستان زیرکوه، مرکز نمونهگیری در این منطقه راهاندازی شد تا رفتوآمد مردم تسهیل شود. این اقدام نیز در مدت کوتاهی با استقبال و رضایت بالای مردم همراه بود.
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