منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ساعت ۸ صبح امروز تا ساعت ۱۳، تیم‌های فنی در جنوب شهر اصفهان و در محدوده شهر بهارستان انفجارهای کنترل‌شده مرتبط با مهمات عمل‌نکرده باقی‌مانده از جنگ رمضان انجام می‌شود.

وی افزود: صداهای شنیده‌شده در این بازه زمانی ناشی از همین عملیات فنی و کنترل‌شده بوده و جای نگرانی برای شهروندان ندارد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به ماهیت این عملیات تصریح کرد: این اقدام با هدف پاک‌سازی و ایمن‌سازی منطقه توسط تیم‌های تخصصی در حال انجام است.

شیشه‌فروش از شهروندان خواست با حفظ آرامش، اخبار و اطلاعات مربوط به این‌گونه عملیات را تنها از منابع رسمی دنبال کنند.