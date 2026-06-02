به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام برگزارکنندگان، شرکت‌کنندگان می‌توانند از کتاب‌هایی که در جریان رویداد «اردی‌بهشت کتاب» تهیه کرده‌اند عکس گرفته و آن را در قالب استوری اینستاگرام منتشر کنند. در پایان این چالش نیز به قید قرعه به پنج نفر از شرکت‌کنندگان کارت هدیه باشگاه مخاطبان اهدا خواهد شد.

برای حضور در این چالش، صفحه اینستاگرام کاربران باید عمومی باشد و در استوری خود ضمن استفاده از هشتگ «اردی‌بهشت کتاب»، صفحه باغ کتاب را نیز منشن کنند.

علاقه‌مندان تا عید سعید غدیر فرصت دارند در این پویش شرکت کنند. این چالش با هدف بازتاب تجربه مخاطبان از رویداد «اردی‌بهشت کتاب» و معرفی کتاب‌های خریداری‌شده توسط شرکت‌کنندگان برگزار می‌شود.