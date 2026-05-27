به گزارش خبرگزاری مهر، در واپسین روزهای برگزاری رویداد «اردیبهشت کتاب» مسعود حسینپور، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی از فضای باغ کتاب بازدید کرد.
وی در بازدید از غرفه مشترک «مرکز ساماندهی ترجمه و نشر معارف اسلامی و علوم انسانی» و «انتشارات بینالمللی الهدی» وابسته به سازمان فرهنگ با اشاره به فلسفه وجودی باغ کتاب، گفت: در نخستین رویداد مهم حوزه نشر و در شرایط پساجنگ شایسته است از نیت دستاندرکاران احداث یک پاتوق دائمی برای کتابدوستان ایرانی پرده برداریم. جالب است فضایی موسوم به باغ کتاب تهران از اساس با اشاره شخص رهبر شهید و دغدغههای قلبی و پیگیریهای قدیمی ایشان ایجاد شد.
وی ادامه داد: قائد شهید همواره تاکید داشتند که جایی در کشور باشد که به عنوان یک نمایشگاه ۳۶۵ روزه عمل نموده و در تمام مناسبتهای تقویمی، محلی معتبر برای عرضه کتابهای تازه بنا شود تا عموم آحاد اجتماعی بتوانند در هر موعدی که اراده کردند در اتمسفر آثار مکتوب نفسی تازه کنند.
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در خصوص رویداد «اردیبهشت کتاب» اظهار کرد: مایه مباهات است در زادبومی زندگی میکنیم که مردم نژاده و دانشی آن حتی در شرایط بحرانی و در روزهایی موسوم به آتشبس ناشی از یک تهاجم هولناک بینالمللی به ایران از مسئله کتاب غافل نبوده و علیرغم محدودیتهای ناشی از جنایات ناتمام دشمن در عدم برگزاری فیزیکی هر ساله نمایشگاه بینالمللی کتاب، اما در اردیبهشت امسال افزون بر جلوتی سبز در نمایشگاههای متعدد مجازی، در آوردگاه فرهنگی باغ کتاب نیز حضوری امیدبخش داشتند، به نحوی که بانیان برپایی رویداد «اردیبهشت کتاب» مهلت این مجال ذیقیمت را به دلیل استقبال بالای شرکتکنندگان تمدید کردند.
وی افزود: با همه تلخی متاثر از غیبت محسوس امام خامنهای (ره)، به عنوان کتابخوانترین رهبر دنیا اما خرسندیم در فضای پرتردد رویداد «اردیبهشت کتاب» اهل کتاب به هر بهانه در هر قدم یاد و خاطره چنین مخاطب جدی و مانای حوزه نشر به هر نحو زنده نگه داشتند. خشنودیم بر خلاف روایتهای غلط و غرضورزانه دشمنان کشور، در سایهسار نام کتاب و سرمایهای ملی چون انواع نمایشگاههای آنلاین و آوردگاههای شلوغ فروش آثار مکتوب، امروز نشاط اجتماعی در ایران همچنان برقرار است و شوق عمومی در پیگیری تازههای حوزه نشر بیش از پیش مشهود است.
