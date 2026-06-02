به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ اکبر نجفی، صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی با هدف برخورد با خودروها و موتورسیکلت‌های سنگین متخلف در شهرستان کرمان گفت: این طرح با هماهنگی دستگاه قضایی و در پی مطالبات مردمی و گزارش‌های شهروندان به مدت یک هفته به اجرا درآمده است.

وی با بیان اینکه این طرح با هماهنگی دستگاه قضایی و در پی مطالبات مردمی و گزارش‌های شهروندان اجرا شده است، افزود: برخی از وسایل نقلیه سنگین با انجام حرکات غیرمجاز، ایجاد آلودگی صوتی و برهم زدن آرامش عمومی، موجب نارضایتی شهروندان شده‌اند.

وی تصریح کرد: در چارچوب این طرح، وسایل نقلیه‌ای که با نصب تجهیزات غیرمجاز، تولید صدای ناهنجار و انجام حرکات نمایشی و مخاطره‌آمیز موجب سلب آسایش عمومی شوند، برابر قانون توقیف و به پارکینگ منتقل خواهند شد.