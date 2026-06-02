خادمیاران خانواده رضوی از مادران چند فرزندی آران و بیدگلی تجلیل کردند

عباس آذرباد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۱۳۰ مادر جوانِ پر فرزندِ آران و بیدگلی شرکت کننده در رویداد شکوه مادری آستان قدس رضوی با حضور امام جمعه شهرستان روز میلاد امام هادی(ع) و آستانه‌ی عید غدیر خم در بقعه متبرکه امامزاده قاسم بن امام علی النقی(ع) تجلیل شدند.

وی ابراز کرد: چهار مادر دارای ۶ فرزند، چهار مادر دارای پنج فرزند و ۱۲۲ مادر دارای سه و چهار فرزند که از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ در طرح شکوه مادری آستان قدس رضوی ثبت نام کرده بودند با اهدای هدایای متبرک آستان تجلیل شدند.

معاون خادمیاری کانون‌های خدمت رضوی استان اصفهان افزود: جوان ترین مادر چند فرزندی آران و بیدگلی تجلیل شده در رویداد شکوه مادری ۲۳ سال و بزرگ ترین مادر ۳۸ سال هستند.

وی تصریح کرد: سخنرانی خادمیار مبلغ، مولودی، سخنرانی امام جمعه، تبیین پویش شکوه مادری تواسط مادر دارای ۶ فرزند که حامل هفتمین فرزند خود نیز است و استقرار مهد کودک برای آموزش و سرگرمی کودکان شرکت کننده در آیین تجلیل از جمله برنامه‌های این آیین بود.

آذرباد با تاکید بر این کلام امام شهیدمان آیت الله سید علی حسینی خامنه‌ای (رض) «که فرزندآوری یکی از مهمترین مجاهدت‌های زنان و وظایف زنان است» گفت: کشوری که جمعیت جوان نداشته باشد نیروی مولد و در نتیجه نیروی توسعه در کار را ندارد تا رفاه و اقتدار میسر شود.

وی خاطرنشان کرد: نیروی جوان یکی از مولفه های قدرت دفاعی و مجاهدان در حفظ کشور است.

به گزارش مهر کانون خدمت رضوی تخصصی بانوان و خانواده آران و بیدگل دارای ۳۷ خادمیار و یاور رسمی ثبت در سامانه است که سه نفر از آنها مرد و ۳۴ از آنها زن است.