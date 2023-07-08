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۱۷ تیر ۱۴۰۲، ۱۲:۱۸

در رویداد استانی شکوه مادری؛

۲۵ مادر دارای سه فرزند و بیشتر و فعال در قم تجلیل شدند

۲۵ مادر دارای سه فرزند و بیشتر و فعال در قم تجلیل شدند

قم- رویداد استانی «شکوه مادری» با تجلیل از ۲۵ مادر جوان دارای سه فرزند و بیشتر و فعال عرصه‌های مختلف در قم به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اختتامیه سومین رویداد شکوه مادری به همت آستان قدس رضوی و مدیریت کانون‌های خدمت رضوی استان قم، در صحن اصلی مسجد مقدس جمکران برگزار شد.

در این مراسم از ۲۵ مادر جوان دارای سه فرزند و بیشتر که از نظر شاخص‌هایی همچون فعال اجتماعی، دارای مقالات علمی و پژوهشی، مخترع، حافظ قرآن، فرزندآوری پس از شرکت در دو رویداد قبلی و نامگذاری اسامی فرزندان به نام‌های رضا و معصومه، بیشترین امتیاز را کسب کرده‌اند تقدیر شد.

حجت‌الاسلام سید محمدباقر تکیه‌ای مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان قم در این مراسم اظهار داشت: توجه به مقوله خانواده و فرزندآوری از مأموریت‌های مهم آستان قدس رضوی بوده که در این راستا تلاش کردیم از مادران جوان که در عرصه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی فعالیت داشته و کار و تلاش آنان مانعی برای تولید و تکثیر نسل نداشته تجلیل کنیم.

وی گفت: مادران منتخب توانسته‌اند در فرزندآوری خود را با شاخص‌های رویداد بزرگ شکوه مادری همتراز نمایند و الگویی مناسب برای فرهنگ‌سازی جامعه به سبک رضوی به دیگر خانم‌های جوان ارائه کنند.

حجت‌الاسلام تکیه‌ای با اشاره به روایتی از رسول گرامی اسلام (ص) که فرمودند «أَکْثِرُوا الْوَلَدَ أُکَاثِرْ بِکُمُ الْأُمَمَ غَدا؛ بر تعداد فرزندان بیافزایید تا در روز قیامت به فزونی شما بر امت‌ها افتخار کنم» ابراز امیدواری کرد این مراسم سرآغازی برای رویداد چهارم شکوه مادری باشد.

کد مطلب 5830630

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