امام جمعه الوند: غدیر منشور هدایت امت اسلامی است

حجت‌الاسلام مسعود مهدوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت عید سعید غدیر خم اظهار کرد: واقعه و حماسه غدیر روزی است که ولایت و حاکمیت الهی در جایگاه حقیقی خود قرار گرفت و پیامبر اکرم (ص) به فرمان خداوند، امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) را به عنوان جانشین و رهبر امت اسلامی معرفی کرد.

وی افزود: ما در انقلاب اسلامی از فرهنگ غدیری بهره‌مند هستیم؛ فرهنگی که امتداد همان مسیر ولایت و امامت است و توانسته جامعه اسلامی را در مسیر عزت و استقلال هدایت کند.

امام جمعه الوند بیان کرد: ولایت امیرالمؤمنین (ع) در عصر غیبت با ولایت فقیه استمرار پیدا می‌کند و در پرتو همین اندیشه بود که شخصیتی مانند امام خمینی (ره) در این کشور ظهور کرد و انقلاب اسلامی را به پیروزی رساند. پس از ایشان نیز این مسیر با هدایت رهبر معظم انقلاب اسلامی ادامه یافته است.

وی تصریح کرد: راه سعادت، پیشرفت و سربلندی مسلمانان در سایه ولایت و تمسک به آموزه‌های اهل بیت (ع) قرار دارد و غدیر به عنوان یک حقیقت زنده و جاری، همچنان مسیر هدایت امت اسلامی را روشن می‌کند.

مهدوی با بیان اینکه غدیر خم صرفاً یک رویداد تاریخی نیست، گفت: غدیر منشور هدایت امت اسلامی و تبیین‌کننده جایگاه ولایت در اداره جامعه است. هرگاه مسلمانان به آموزه‌های غدیر و اصل ولایت پایبند بوده‌اند، عزت، اقتدار و وحدت را تجربه کرده‌اند و هر زمان از این مسیر فاصله گرفته‌اند، با آسیب‌ها و چالش‌های مختلف مواجه شده‌اند.

وی ادامه داد: بزرگداشت عید غدیر و جشن های این روز باید فرصتی برای تبیین معارف اهل بیت (ع)، معرفی سیره امیرالمؤمنین (ع) و تقویت ارتباط نسل جوان با فرهنگ ولایت باشد. غدیر نقطه اتصال رسالت به امامت و ضامن استمرار هدایت الهی در جامعه اسلامی است.

جشن های غدیر نمایش وحدت و همدلی جامعه اسلامی است

امام جمعه الوند با دعوت از مردم برای حضور در برنامه‌ها و جشن‌های عید غدیر اظهار کرد: مشارکت گسترده مردم در آیین‌های این عید بزرگ، نشانه محبت و ارادت به امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) و نمایش وحدت و همدلی جامعه اسلامی است.

وی افزود: حضور خانواده‌ها، جوانان و اقشار مختلف مردم در جشن‌های غدیر می‌تواند به تقویت نشاط اجتماعی، گسترش فرهنگ دینی و ترویج ارزش‌های والای اسلامی در جامعه کمک کند.

مهدوی خاطرنشان کرد: مهمانی بزرگ غدیر و برنامه‌های مردمی پیش‌بینی شده در این ایام، فرصت ارزشمندی برای ترویج فرهنگ اهل بیت (ع)، تقویت روحیه خدمت‌رسانی و ایجاد فضایی سرشار از شور، معنویت و همبستگی اجتماعی است و از همه مردم دعوت می‌کنیم با حضور پرشور خود در این مراسم‌ها، جلوه‌ای از ارادت به ساحت امیرالمؤمنین (ع) و آرمان‌های غدیر را به نمایش بگذارند.