موسوی: توسعه متوازن مناطق روستایی ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدجمال موسوی در بازدید از روستای دوزکند ماهنشان در جمع مردم این روستا، اظهار کرد: شنیدن بیواسطه مشکلات از زبان مردم گامی مؤثر برای پیگیری جدیتر امور و حل مشکلات به ویژه در روستاهاست.
وی تصریح کرد: طی این بازدید مهمترین مسائل و نیازهای روستای دوزکند در حوزههای مختلف از جمله راههای روستایی،زیرساختهای عمرانی، خدمات عمومی، توسعه کشاورزی، امکانات رفاهی و پروژههای زیرساختی و بهسازی روستا مورد بررسی قرار گرفت.
موسوی در این دیدار، شنیدن بیواسطه مشکلات از زبان مردم را گامی مؤثر برای پیگیری جدیتر امور ارزیابی کرد و تصریح کرد: پیگیری و پیگیری، راهحل انجام مشکلات است؛ تا زمانی که مسئلهای به طور مستمر دنبال نشود، گرهای از کار مردم باز نخواهد شد.
وی با اشاره به نقش روستاها در تولید، اقتصاد و پایداری اجتماعی، افزود: تقویت زیرساختهای روستایی، حمایت از بخش کشاورزی، ارتقای خدمات عمومی و رفع موانع توسعهای، از اولویتهای مهم پیگیری در سطح شهرستان، استان و ملی است.
نماینده مردم ماهنشان وایجرود در مجلس شورای اسلامی همچنین بیان کرد: مسائل و درخواستهای مطرحشده از سوی اهالی، در تعامل با دستگاههای اجرایی ذیربط و از مسیر ظرفیتهای قانونی و اعتباری، تا حصول نتیجه پیگیری خواهد شد.
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