به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، مراسم افتتاح ۴ بازار میوه و ترهبار برگزار شد،مهدی بختیاریزاده، مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران، در حاشیه آیین بهرهبرداری از پروژههای جدید این سازمان اظهار کرد: امروز چهار بازار جدید در مناطق یک، ۱۱، ۱۴ و ۱۷ تهران به بهرهبرداری میرسد. همچنین عملیات توسعه و بهسازی دو بازار «زرگنده» در منطقه ۳ و «ویلا» در منطقه ۶ نیز تکمیل شده است.
وی با اشاره به اجرای عملیات عمرانی گسترده در برخی از این پروژهها افزود: بهویژه در بازار زرگنده، عملیات نوسازی و بهسازی با حجم قابل توجهی از فعالیتهای عمرانی انجام شده است.
بختیاریزاده با بیان اینکه سه محله در مناطق ۱۱، ۱۴ و ۱۷ پیش از این فاقد بازار میوه و ترهبار بودند، تصریح کرد: با افتتاح این بازارها، ساکنان این محلات از خدمات میادین میوه و ترهبار بهرهمند خواهند شد.
مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران درباره بازار جدید منطقه یک نیز گفت: پیش از این در این منطقه یک بازار وجود داشت که تخریب شده بود. اکنون بازار جدیدی با فضای بزرگتر، امکانات مناسبتر و کاربریهای تکمیلی در محل دیگری احداث شده که امروز افتتاح میشود.
وی در پاسخ به پرسشی درباره نحوه قیمتگذاری کالاها و میزان اختلاف قیمت میادین با سطح شهر اظهار داشت: در سازمان مدیریت میادین، قیمتگذاری بر اساس کشف قیمت و با توجه به مبادی تولید، مراکز عمده عرضه و تحلیل هزینهها انجام میشود و قیمت نهایی عرضه به مصرفکننده به صورت هفتگی اعلام و در تمامی بازارها به شکل یکسان اجرا میشود.
بختیاریزاده تأکید کرد: موضوع حاشیه سود به مفهوم متعارف آن در میادین مطرح نیست، زیرا قیمتها بر اساس نرخنامه مصوب سازمان تعیین میشود و تمامی بازارها موظف به عرضه کالاها مطابق این نرخها هستند.
وی درباره تفاوت قیمت کالاها در میادین نسبت به سطح شهر گفت: بر اساس گزارشهای هفتگی بانک مرکزی، قیمت کالاهای عرضهشده در میادین میوه و ترهبار بین ۱۶ تا ۵۵ درصد کمتر از میانگین قیمتها در سطح شهر تهران است.
مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران افزود: این فاصله قیمتی بسته به نوع کالا متفاوت است؛ به عنوان مثال در حوزه مرغ و تخممرغ حدود ۱۵ تا ۱۶ درصد و در برخی اقلام گوشت تا حدود ۲۴ درصد پایینتر از میانگین قیمتهای سطح شهر عرضه میشود.
هدفگذاری برای دسترسی تمامی محلات تهران به بازارهای میوه و ترهبار
مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران با اشاره به وضعیت دسترسی شهروندان به این مراکز گفت: در حال حاضر میانگین فاصله دسترسی شهروندان تهرانی به نزدیکترین بازار میوه و ترهبار کمتر از ۹۳۰ متر است؛ به این معنا که شهروندان در هر نقطه از تهران به طور متوسط با پیمودن کمتر از ۹۳۰ متر میتوانند به یکی از بازارهای میوه و ترهبار دسترسی داشته باشند.
بختیاریزاده افزود: با این وجود، چشمانداز سازمان آن است که تمامی محلات شهر تهران از این خدمات بهرهمند شوند. در حال حاضر هنوز برخی محلات در مناطق مختلف پایتخت فاقد بازار میوه و ترهبار هستند و برنامهریزی برای رفع این کمبود در دستور کار قرار دارد.
وی ادامه داد: تعدادی پروژه احداث بازار هماکنون در مراحل ساخت قرار دارند که بخشی از آنها تا پایان سال جاری به بهرهبرداری خواهند رسید و برخی دیگر به دلیل گستردگی و حجم عملیات اجرایی، در سال آینده افتتاح میشوند.
مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران با اشاره به چالش تأمین زمین برای احداث بازارهای جدید اظهار کرد: یکی از مهمترین موانع توسعه بازارها، تأمین زمین مناسب در برخی مناطق است. این مشکل بهویژه در مناطق دارای بافت متراکم و کمبود سرانههای خدماتی بیشتر دیده میشود.
وی منطقه ۱۱ را نمونهای از این چالش دانست و گفت: در این منطقه به دلیل تراکم بالای شهری با محدودیت زمین مواجه بودیم، اما با همکاری و پیگیری مدیریت شهری، یک بازار جدید احداث شده و برای توسعه بیشتر نیز زمینهای دیگری در حال تأمین است.
بختیاریزاده همچنین از آمادگی سازمان برای توسعه بازارها در شهرکهای مسکونی خبر داد و افزود: در شهرکهایی که از جمعیت و ظرفیت اقتصادی لازم برخوردار باشند، امکان راهاندازی بازارهای مشارکتی وجود دارد. تاکنون نیز نمونههایی از این بازارها در برخی شهرکها راهاندازی شده است.
وی تأکید کرد: سازمان مدیریت میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران آمادگی دارد در صورت تمایل مدیران و ساکنان شهرکهای واجد شرایط، با مشارکت آنها نسبت به ایجاد و بهرهبرداری از بازارهای محلی اقدام کند تا خدمات باکیفیت و دسترسی آسانتری برای شهروندان فراهم شود.
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