تصویب سقف افزایش اجاره بها در سمنان، شاهرود و ایوانکی

به گزارش خبرنگار مهر، فرج الله ایلیات صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل استانداری سمنان به ابلاغ سیاست های جدید پیرامون ساماندهی بازار اجاره مسکن اشاره کرد و ادامه داد: رویکرد این تصمیمات بر پایه کنترل نوسانات و ایجاد آرامش حوزه مسکن است.

وی توضیح داد: با دستور وزیر راه و شهرسازی حداکثر نرخ افزایش اجاره بها برای سال جاری و شهرهای یکصد هزار نفر جمعیت و شهرهای جدید تعیین و تصویب شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان با تاکید به اینکه سه شهر استان مشمول این افزایش بهای اجازه هستند، ادامه داد: سقف اجازه بها برای سمنان ۳۱ درصد، شاهرود ۳۰ درصد و شهر جدید ایوانکی ۲۹ درصد تعیین شده است.

ایلیات با تاکید به اینکه تصمیم با هدف ایجاد تعادل در بازار اجاره اتخاذ شده است، تصریح کرد: در این تصمیم حمایت از مستأجران و رعایت حقوق مالکان در نظر گرفته شده است.

وی خواستار همراهی دستگاه‌های اجرایی، نهادهای نظارتی و فعالان حوزه مسکن شد و افزود: نظارت بر روند اجرای سقف تعیین شده مورد تاکید است.