۶۸۰ واحد صنفی غیرمجاز فروش دخانیات در کاشان شناسایی شد

حمیدرضا وجگانی با تاکید بر اولویت صیانت از سلامت عمومی، اظهار داشت که نظارت بر عرضه و تبلیغات محصولات دخانی با هدف ارتقای شاخص‌های بهداشتی با جدیت در حال انجام است.

وی با ابراز نگرانی از وضعیت فعلی واحدهای صنفی، خاطرنشان کرد که در حال حاضر تنها ۱۱۵ واحد در سطح شهرستان دارای پروانه عاملیت فروش هستند، در حالی که ۶۸۰ واحد دیگر بدون مجوزهای قانونی اقدام به فروش دخانیات می‌کنند که ساماندهی آن‌ها در دستور کار است.

ارجاع ۶۵ پرونده تخلف به مراجع قضایی

سرپرست مرکز بهداشت کاشان با اشاره به صدور ۳۲۰ اخطار بهداشتی برای واحدهای فاقد پروانه، تصریح کرد: ۶۵ واحد صنفی به دلیل بی‌توجهی به هشدارهای مکرر و تداوم فعالیت‌های غیرقانونی، جهت برخورد قاطع به مراجع قضایی معرفی شده‌اند. همچنین در حوزه بازرسی‌های تخصصی از مراکز عرضه قلیان، ۱۲۰ دستگاه قلیان و ادوات مرتبط ضبط و با حضور نمایندگان قانونی معدوم گردید.

وی افزود: نظارت بر نحوه فروش نیز با حساسیت بالایی دنبال می‌شود؛ به طوری که در سال گذشته ۶ مورد تخلف جدی شامل فروش نخی، فله‌ای و فروش سیگار به افراد زیر ۱۸ سال شناسایی و برای طی مراحل قانونی به دستگاه قضایی ارجاع شده است.

مقابله با تبلیغات دخانی و تغییر رویکرد اصناف

وجگانی در بخش دیگری از سخنان خود به ممنوعیت هرگونه تبلیغات در این حوزه اشاره کرد و گفت: ۳۰ واحد صنفی به دلیل نصب تابلوهای تبلیغاتی و نمایش ادوات قلیان شناسایی شدند که در این راستا اقلام ۱۵ واحد جمع‌آوری شد. همچنین در حوزه رصد فضای مجازی نیز ۴ مورد تخلف تبلیغاتی شناسایی و تحت پیگرد قرار گرفته است.

وی از یک دستاورد ایجابی در حوزه سلامت خبر داد و گفت: با تداوم بازرسی‌ها و اقدامات ارشادی، ۵ واحد عرضه قلیان متقاعد شدند فعالیت خود را به مشاغل سلامت‌محور تغییر دهند که این رویکرد گامی موثر در کاهش عرضه محصولات آسیب‌رسان در جامعه محسوب می‌شود.