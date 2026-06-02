سواحل و فراساحل استان بوشهر مواج است

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، با تداوم وزش بادهای شمالی روی دریا و در سطح استان در برخی از ساعات تا روز شنبه (به‌ویژه از ظهر تا عصر)، سواحل و فراساحل استان در برخی ساعات مواج پیش‌بینی می‌شوند.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: طی این مدت، احتمال خیزش گردوخاک محلی در نقاط مستعد و نفوذ گردوغبار فرامنطقه‌ای به سطح استان وجود دارد و دمای هوا نیز در سطح استان مقادیر بالایی خواهد داشت.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده غالبا صاف همراه با غبار محلی طی ساعاتی وزش باد و در برخی نقاط همراه با گرد و خاک خواهد بود.

وی ادامه داد: جهت وزش باد غالبا شمال غربی،با سرعت ۱۰ تا ۳۲ گاهی تا ۴۰ کیلومتر در ساعت و امروز در قسمت های جنوبی طی ساعاتی ۱۶ تا ۴۶ گاهی تا ۵۶ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: ارتفاع موج دریا امروز در سواحل شمالی ۳۰ تا ۹۰ گاهی تا ۱۲۰ سانتی متر ،در سواحل مرکزی ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی متر و در سواحل جنوبی ۹۰ تا ۱۸۰ سانتی متر و فردا ۶۰ تا ۱۲۰ در سواحل جنوبی گاهی تا ۱۵۰ سانتی متر خواهد بود.