حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، با تداوم وزش بادهای شمالی روی دریا و در سطح استان در برخی از ساعات تا روز جمعه ( بویژه از ظهر تا عصر)، سواحل استان در برخی ساعات متلاطم پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: همچنین در سطح استان، خیزش گردوخاک محلی در نقاط مستعد و نفوذ گردوغبار فرامنطقه‌ای از پدیده‌های مورد انتظار در این مدت است و دمای هوا نیز در سطح استان بوشهر از مقادیر بالایی خواهد داشت.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده غالباً صاف همراه با غبار محلی، طی ساعاتی وزش باد و در برخی نقاط همراه با گردوخاک خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: جهت وزش باد غالباً شمال غربی، با سرعت ۱۰ تا ۳۲ گاهی تا ۴۰ کیلومتر در ساعت و در قسمتهای جنوبی طی ساعاتی ۱۶ تا ۴۶ گاهی تا ۵۶ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.

وی گفت: ارتفاع موج دریا امروز در سواحل شمالی و مرکزی ۶۰ تا ۱۲۰ گاهی ۱۵۰ سانتی‌متر و در سواحل جنوبی ۹۰ تا ۱۸۰گاهی تا ۲۱۰ سانتی‌متر و فردا در سواحل شمالی و مرکزی ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر و در سواحل جنوبی ۶۰ تا ۱۲۰ گاهی تا ۱۵۰ سانتی‌متر خواهد بود.