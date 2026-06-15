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۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۱

دریا مواج است؛ نفوذ گردوغبار فرامنطقه‌ای به استان بوشهر

دریا مواج است؛ نفوذ گردوغبار فرامنطقه‌ای به استان بوشهر

بوشهر-کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: امروز (دوشنبه) تا اواخر وقت روز چهارشنبه سواحل و فراساحل استان به‌تناوب مواج است و احتمال نفوذ گردوغبار فرامنطقه‌ای وجود دارد.

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، از امروز (دوشنبه) تا اواخر وقت روز چهارشنبه، با وزش باد روی دریا، سواحل و فراساحل استان به‌تناوب مواج پیش‌بینی می‌شوند.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: در این مدت احتمال نفوذ گردوغبار فرامنطقه‌ای روی دریا و سطح استان و خیزش گردوخاک محلی در مناطق مستعد وجود دارد.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده غالباً صاف همراه با غبار محلی، طی ساعاتی وزش باد و در برخی نقاط باد و گردوخاک خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: جهت وزش باد غالباً شمال غربی تا غربی با سرعت ۸ تا ۳۲ گاهی تا ۴۴ کیلومتر در ساعت، در مناطق جنوبی طی ساعاتی ۱۶ تا ۴۴ گاهی۵۰ کیلومتر در ساعت، از امشب در مناطق شمالی و مرکزی بر روی دریا و سواحل با سرعت ۱۲ تا ۳۸ گاهی ۴۶ کیلومتردرساعت پیش بینی می شود.

وی ادامه داد: ارتفاع موج دریا در قسمت های شمالی و مرکزی ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی‌متر، از شب بتدریج ۹۰ تا ۱۵۰ سانتی متر، در قسمت های جنوبی ۹۰ تا ۱۸۰ سانتی‌متر خواهد بود.

کد مطلب 6860682

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