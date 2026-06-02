به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد پولادگر درباره روند آماده‌سازی ملی‌پوشان اظهار کرد: اردوهای آماده‌سازی بازی‌های پاراآسیایی از سال گذشته آغاز شده و پس از وقفه‌ای کوتاه ناشی از شرایط خاص کشور، تمرینات مجدداً در شهرهایی که امکان برگزاری اردوها را داشتند از سر گرفته شد. تلاش ما بر این بود که شرایط ایجادشده کمترین تأثیر را بر روند آماده‌سازی ورزشکاران داشته باشد و برنامه‌ها مطابق آیین‌نامه‌های پیش‌بینی‌شده برای شرایط اضطراری و با رعایت استانداردهای لازم اجرا شود.

وی افزود: در حال حاضر اردوهای رشته‌های مختلف ورزشی به میزبانی تهران، ساری، زنجان، کرمانشاه، لرستان و خراسان رضوی در حال برگزاری است.



پولادگر ادامه داد: با پیگیری‌های صورت‌گرفته، مسابقات قهرمانی کشور پارادوومیدانی زیر نظر IPC که از اهمیت بالایی در فرآیند کسب سهمیه بازی‌های پاراآسیایی ناگویا برخوردار است، با حضور نماینده پارادوومیدانی کمیته بین‌المللی پارالمپیک، از ۸ تا ۱۳ تیرماه برگزار خواهد شد.



سرپرست کاروان ایران در بازی‌های پاراآسیایی آیچی-ناگویا خاطرنشان کرد: این دوره از بازی‌ها در ۱۸ رشته ورزشی برگزار می‌شود و تاکنون برای اعزام در رشته‌های پارادوومیدانی، پاراتکواندو، پاراجودو، پاراشنا، پاراوزنه‌برداری، گلبال مردان، فوتبال نابینایان، والیبال نشسته مردان و زنان، بسکتبال با ویلچر مردان، بوچیا، پاراتیراندازی با کمان و پاراتیراندازی به جمع‌بندی رسیده‌ایم و هنوز فرصت برای اضافه شدن رشته های پارادوچرخه سواری، پاراشمشیربازی، پاراتنیس روی میز باقی است تا در صورت کسب سهمیه و حائز شرایط بودن ورزشکارانشان، به رشته های اعزامی به بازی ها اضافه شوند.

وی افزود: در بسیاری از رشته‌ها فهرست اولیه ورزشکاران تقریباً نهایی شده و بر اساس شاخص‌ها و ارزیابی‌های فنی، تا ۱۵ تیرماه ترکیب اصلی کاروان و فهرست نهایی اعزامی‌ها مشخص خواهد شد.



پولادگر درباره سیاست کمیته ملی پارالمپیک در انتخاب سرپرستان تیم‌ها نیز گفت: در این دوره، نقش سرپرستان صرفاً به حضور در زمان اعزام محدود نمی‌شود. برای آنان وظایف مشخص نظارتی تعریف شده و ارائه گزارش‌های منظم از روند اردوها و شرایط ورزشکاران الزامی است. این موضوع کمک می‌کند تا مشکلات احتمالی در کوتاه‌ترین زمان شناسایی و برطرف شود و روند آماده‌سازی تیم‌ها با کمترین نقص ادامه یابد.

وی ادامه داد: دوره‌های آموزشی تخصصی ویژه سرپرستان، کادرهای فنی و ورزشکاران به صورت مستمر در حال برگزاری است.

سرپرست کاروان ایران در پاسخ به این پرسش که آیا نتایج درخشان هانگژو قابل تکرار خواهد بود، اظهار داشت: بدون تردید شرایط خاص ماه‌های اخیر بر برخی پیش‌بینی‌ها تأثیر گذاشته است، ضمن اینکه کاهش هدفمند تعداد رشته های ورزشی از ٢٢ رشته به ١٨ رشته در این دوره منجر به از دست رفتن تعداد قابل توجهی از مدال های دوره قبل کاروان کشورمان شده اما تمام تلاش مجموعه ستاد بازی‌ها، فدراسیون‌های همکار و کادرهای فنی بر این است که اعزامی کیفی و موفق داشته باشیم و نمایندگان کشورمان بتوانند حضور شایسته ای در این دوره از بازی ها داشته باشند.

پولادگر همچنین با تأکید بر اهمیت حمایت‌های تخصصی از ورزشکاران گفت: توجه ویژه‌ای به موضوع تغذیه و تأمین مکمل‌های مورد نیاز ملی‌پوشان داریم. همچنین کارگاه‌های آموزشی مبارزه با دوپینگ برای تمامی رشته‌ها برگزار شده و آزمون‌های سنجش آمادگی جسمانی ورزشکاران نیز در دستور کار قرار دارد و در حال انجام است.



پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی از ۲۶ مهر تا ۲ آبان ۱۴۰۵ (۱۸ تا ۲۴ اکتبر ۲۰۲۶) با حضور حدود چهار هزار ورزشکار از ۴۵ کشور، در ۱۸ رشته ورزشی و به میزبانی شهر ناگویا در استان آیچی ژاپن برگزار خواهد شد.