خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- محمدرضا بهرامی‌صفت: اگر تا همین چند سال پیش، حرف از والیبال همدان بیشتر با مرور خاطرات و یادآوری روزهای خوب گذشته همراه بود، امروز نشانه‌های روشنی از احیای دوباره این رشته در استان دیده می‌شود؛ نشانه‌هایی که حکایت از بازگشت تدریجی والیبال همدان به مسیر پیشرفت، رقابت و افتخارآفرینی دارد.

والیبال همدان در سال‌های نه‌چندان دور، یکی از رشته‌های صاحب ظرفیت و ریشه‌دار استان به شمار می‌رفت؛ رشته‌ای که هم در بخش قهرمانی و هم در حوزه استعدادیابی، حرف‌هایی برای گفتن داشت اما همانند بسیاری از رشته‌های ورزشی این رشته نیز در مقاطعی با افت‌وخیزهایی همراه شد و فاصله‌ای میان ظرفیت‌های موجود و جایگاه واقعی والیبال استان به وجود آمد.

اکنون شواهد می‌گوید این فاصله در والیبال همدان در حال کمتر شدن است و این ورزش در همدان در حال رشد و بازگشت به روزهای اوج خود است چراکه یکی از مهم‌ترین نشانه‌های این بازگشت، حضور پررنگ‌تر والیبال‌دوستان همدانی در سطوح ملی است.

امروز خبر ملی‌پوش شدن دختران و پسران والیبالیست همدانی دیگر یک آرزو یا رؤیای دور از دسترس نیست، بلکه به واقعیتی قابل اتکا تبدیل شده؛ واقعیتی که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری روی رده‌های پایه و توجه به فرایند آموزش در حال نتیجه دادن است.

فعال شدن دوباره لیگ نوجوانان والیبال استان همدان پس از وقفه‌ای بیش از یک دهه، یکی دیگر از نشانه‌های جدی بازگشت این رشته به ریل توسعه است. احیای این لیگ فقط یک اتفاق تقویمی یا اجرایی نیست، بلکه نشانه‌ای از جان گرفتن دوباره ساختار رقابتی والیبال در استان است؛ ساختاری که بدون آن، شناسایی استعدادها، حفظ بازیکنان مستعد و تغذیه تیم‌های رده بالاتر عملاً ممکن نخواهد بود.

در کنار مطالب مطرح شده، اعزام تیم‌های رده‌های پایه استان در هر دو بخش آقایان و بانوان به مسابقات کشوری نیز نشان می‌دهد که نگاه هیئت والیبال همدان تنها معطوف به امروز نیست و آینده‌سازی به عنوان یک راهبرد جدی دنبال می‌شود.

حضور مستمر در مسابقات کشوری، علاوه بر افزایش تجربه بازیکنان، فرصت دیده شدن استعدادهای استان در سطح ملی را فراهم می‌کند و همین مسئله می‌تواند مسیر رسیدن به اردوهای ملی و تیم‌های ملی را هموارتر کند.

در بخش باشگاهی و رقابت‌های ملی نیز والیبال همدان نشانه‌های امیدوارکننده‌ای دیده شده چراکه حضور سه تیم از استان در لیگ دسته دوم کشور، اتفاقی مهم و قابل توجه برای والیبال همدان به شمار می‌رود؛ موضوعی که از یک سو نشان‌دهنده گسترش دامنه فعالیت این رشته در استان بوده و از سوی دیگر بیانگر افزایش اعتماد مجموعه‌های ورزشی به ظرفیت‌های موجود در والیبال همدان است.

در بین تیم‌های باشگاهی، تیم والیبال پدیده همدان عملکردی درخشان و امیدوارکننده داشت و توانست با اقتدار به مرحله پلی‌آف صعود کند و در یک‌قدمی لیگ دسته اول کشور قرار بگیرد؛ این موفقیت، فقط یک نتیجه ورزشی ساده نبود، بلکه پیامی روشن برای والیبال استان داشت؛ اینکه همدان می‌تواند دوباره در سطح ملی مدعی باشد و حتی در مسیر بازگشت به سطوح بالاتر، نقش‌آفرینی جدی کند.

هرچند آغاز جنگ رمضان و تعطیلی لیگ، مانع از ادامه این مسیر در همان مقطع شد، اما آنچه از عملکرد نماینده همدان به جای ماند، تصویری روشن از ظرفیت فنی و انگیزه موجود در بدنه والیبال استان بود. این درخشش ثابت کرد در صورتی که مسیر فعلی با حمایت، برنامه‌ریزی و ثبات مدیریتی ادامه پیدا کند، صعود به سطوح بالاتر دیگر هدفی دور از دسترس نخواهد بود.

آنچه امروز در والیبال همدان دیده می‌شود، فقط مجموعه‌ای از نتایج پراکنده یا موفقیت‌های موردی نیست، بلکه نشانه‌های شکل‌گیری یک روند است؛ روندی که از احیای لیگ‌های پایه آغاز می‌شود، با افزایش حضور در رقابت‌های کشوری ادامه می‌یابد، به تربیت بازیکنان مستعد و معرفی چهره‌های ملی می‌رسد و در نهایت می‌تواند به تثبیت جایگاه استان در سطح اول والیبال کشور منجر شود.

بی‌تردید هنوز راهی تا رسیدن کامل به قله باقی مانده است و بازگشت به روزهای طلایی گذشته، نیازمند تداوم حمایت‌ها، توسعه زیرساخت‌ها، توجه به آموزش و حفظ انسجام موجود است.

همدان دوباره در والیبال کشور حرف برای گفتن دارد

رئیس هیئت والیبال استان همدان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به رویکرد هیئت والیبال استان همدان برای تقویت زیرساخت‌های انسانی و فنی، اظهار کرد: در ماه‌های گذشته کمیته آموزش با هدف ارتقای کیفیت مربیگری و داوری، چندین دوره تخصصی را در سطح استان و شهرستان‌های همدان برگزار کرده است.

حمید بادامی نجات افزود: از جمله این برنامه‌ها می‌توان به برگزاری دوره‌های داوری درجه ۳ آقایان، مربیگری درجه ۳ آقایان به صورت تئوری و عملی و همچنین مربیگری درجه ۲ بانوان به صورت تئوری و عملی اشاره کرد.

رئیس هیئت والیبال استان همدان ادامه داد: در کنار دوره‌های رسمی، برنامه‌های دانش‌افزایی نیز در دستور کار قرار گرفت تا بدنه فنی والیبال استان به‌روزتر و توانمندتر شود.

وی گفت: در راستای توانمند سازی فنی والیبال استان، سمینارهای آموزشی مربیان و همچنین دوره‌ها و کارگاه‌های مرتبط با اجرای الکترونیک مسابقات و توانمندسازی داوران در برخی شهرستان‌ها برگزار شد که نقش مهمی در ارتقای کیفیت برگزاری رقابت‌ها دارد.

بادامی‌نجات با اشاره به اینکه حضور در دوره‌های ملی و بین‌المللی از ضرورت‌های به‌روزرسانی دانش فنی در والیبال است، خاطرنشان کرد: در این بخش نیز اعزام‌هایی در حوزه مربیگری و داوری انجام شد.

وی افزود: همچنین تعدادی از مربیان و داوران استان در سمینارها و دوره‌های پیش‌آزمون مرتبط در چند استان دیگر شرکت کردند تا روند ارتقای درجه و افزایش توان تخصصی آنها با جدیت دنبال شود.

رئیس هیئت والیبال استان همدان با اشاره به ظرفیت نیروی انسانی این رشته در استان، بیان کرد: در حال حاضر مجموع مربیان فعال استان شامل ۲۷ مربی بین‌المللی، ۴۲ مربی درجه یک، ۶۷ مربی درجه دو و ۱۰۷ مربی درجه سه است.

وی ادامه داد: در بخش داوری نیز ۱۴ داور ملی، ۲۱ داور درجه یک، ۳۸ داور درجه ۲ و ۱۰۲ داور درجه سه در استان فعالیت دارند که این ظرفیت، پشتوانه مهمی برای برگزاری مسابقات و شناسایی استعدادها در رده‌های پایه به شمار می‌رود.

سه نماینده در لیگ دسته دوم کشور؛ نشانه‌ای از پویایی والیبال باشگاهی همدان

بادامی‌نجات با بیان اینکه حضور تیم‌های استان در لیگ‌ها و رویدادهای کشوری به صورت جدی پیگیری شده است، گفت: همدان در رده‌های سنی مختلف در لیگ‌های زیر ۲۰ سال دختران و پسران و همچنین لیگ زیر ۱۸ سال دختران نماینده داشته است.

وی افزود: در بخش آقایان نیز استان همدان در لیگ دسته ۲ کشور با سه تیم حضور داشته و تلاش کرده سهم خود را در رقابت‌های باشگاهی کشور حفظ و تقویت کند.

رئیس هیئت والیبال استان همدان تصریح کرد: همچنین تیم‌های استان در چند رویداد ملی از جمله رقابت‌های قهرمانی کشور رده‌های زیر ۱۷ سال دختران و پسران و المپیاد نونهالان دختر حضور داشته است که این موضوع توجه به رده‌های پایه این ورزش در همدان را نشان می‌دهد.

وی در ادامه با اشاره به فعالیت کمیته مسابقات گفت: در سه‌ماهه اول سال گذشته، ۶ دوره مسابقات انتخابی برای رده‌های نونهالان، نوجوانان و جوانان برگزار شد تا تیم‌ها برای حضور در رقابت‌های کشوری آماده شوند.

بادامی‌نجات خاطرنشان کرد: سال گذشته بیش از ۴۰ مسابقه والیبال به مناسبت‌های مختلف در بخش بانوان و آقایان در شهرستان‌های مختلف استان برگزار شده است.

وی ادامه داد: این رقابت‌ها در مناسبت‌های مختلف و با هدف حفظ نشاط، شناسایی استعدادها و تداوم فعالیت تیم‌ها برگزار و در کنار آن، دیدارهای تدارکاتی نیز برای حفظ آمادگی بازیکنان انجام شد.

رئیس هیئت والیبال استان همدان با اشاره به رقابت‌های استانی بیان کرد: در این بخش نیز برنامه‌های متعددی اجرا شد که از جمله آن می‌توان به لیگ نوجوانان دختر با حضور ۲۶ تیم اشاره کرد.

وی افزود: همچنین لیگ جوانان دختر با حضور ۱۹ تیم و لیگ نوجوانان پسر با حضور ۱۳ تیم برگزار شد که با استقبال خوبی از سوی تیم‌ها و شهرستان‌ها همراه بود.

بادامی‌نجات با بیان اینکه سال گذشته جشنواره‌های پایانی تابستان نیز در شهرستان‌ها برگزار شد، افزود: سال گذشته مسابقات مناسبتی مانند دهه فجر و جام رمضان با مشارکت تیم‌های مختلف از ادارات، سازمان‌ها، دانشگاه‌ها و شهرستان‌ها پیگیری شد.

وی در ادامه به برنامه‌های کمیته پیشکسوتان اشاره کرد و اظهار کرد: در این حوزه نیز تمرینات منظم انجام و تلاش شده ارتباط پیشکسوتان با بدنه والیبال استان حفظ و تقویت شود.

رئیس هیئت والیبال استان همدان افزود: همدان همچنین میزبان مرحله مقدماتی مسابقات کشوری قهرمانی پیشکسوتان آقا بوده است که این میزبانی از نظر فنی و اجرایی اهمیت ویژه‌ای داشت.

وی ادامه داد: تیم منتخب پیشکسوتان استان نیز پس از صعود از مرحله مقدماتی، در مرحله نهایی مسابقات حضور پیدا کرد و در کنار آن، برنامه‌های تجلیل و دیدار با خانواده پیشکسوتان نیز به عنوان بخش فرهنگی این رویداد دنبال شد.

بادامی‌نجات در ادامه به بخش داوری در والیبال اشاره کرد و با بیان اینکه حضور نمایندگان استان در سطوح بالای داوری کشور تقویت شده است، خاطرنشان کرد: در فصل جاری شاهد فعالیت داوران استان در رقابت‌های سطح بالای کشور بودیم و این روند به ارتقای جایگاه داوری همدان کمک کرده است.

وی افزود:حضور داوران همدانی در سطوح بالای کشور نشان می‌دهد که والیبال همدان تنها در حوزه تیم‌داری فعال نیست، بلکه در بخش‌های تخصصی و فنی نیز توانسته جایگاه قابل قبولی برای خود ایجاد کند.

گسترش شبکه والیبال از مرکز استان تا شهرستان‌ها

رئیس هیئت والیبال استان همدان با اشاره به گستره فعالیت این رشته در سطح استان گفت: در حال حاضر ۱۰ شهرستان به‌صورت فعال در چرخه والیبال استان حضور دارند.

وی ادامه داد: این شبکه شهرستانی باعث شده است هم پوشش مسابقات بهتر شود و هم مسیر آموزش، استعدادیابی و توسعه والیبال در نقاط مختلف استان استمرار پیدا کند.

بادامی‌نجات در پایان گفت: علاوه بر برنامه‌های داخلی، داوران استان در رویدادهای مختلف از جمله مسابقات سازمانی، دانشگاهی و مسابقات محلات نیز همکاری داشته‌اند.

وی خاطرنشان کرد: مجموعه این اقدامات نشان می‌دهد والیبال همدان در مسیر رشد، توسعه و تثبیت جایگاه خود در سطح کشور قرار دارد.

گفتنی است؛ والیبال همدان حالا دیگر فقط با خاطرات گذشته تعریف نمی‌شود. این رشته در استان همدان، آرام‌آرام از مرور روزهای خوب عبور کرده و به نقطه‌ای رسیده است که می‌توان در مورد آینده این رشته ورزشی در همدان با امید و اطمینان بیشتری سخن گفت؛ آینده‌ای که اگر همین مسیر ادامه پیدا کند، رسیدن به دوران اوج آن نزدیک است.