اعزام تیم ملی پاراتیراندازی به گرندپری صربستان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از کمیته ملی پارالمپیک، آخرین مرحله تمرینات تیم ملی پاراتیراندازی پیش از اعزام به مسابقات گرند پری صربستان از امروز ۱۶ خرداد ماه در محل کمپ تیم های ملی جانبازان و توان یابان آغاز می‌شود.

سید محمدرضا میرشفیعی، فائزه احمدی، نسرین شاهی، مصطفی خادم، ساره جوانمردی، مهسا حاجی محمدی، زهرا جعفری و مبینا مسلمی ملی پوشان دعوت شده به این اردو هستند.

تمرینات این مرحله با نظارت فتح الله دلفانی خان مربی، زینب امینی تبار و زهرا احمدی مربیان مدعو انجام می شود و دکتر محمدهادی هادی‌زاده نیز به عنوان روان شناس ملی پوشان را همراهی می کند.

حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمد موسوی‌پور به عنوان مربی در کنار تیم حضور دارد و جواد ابرونتن نیز سرپرست این اردو معرفی شده است.

تمرینات ملی پوشان ایران تا ۲۵ خرداد در جریان است و ۲۶ خرداد تیم ملی پاراتیراندازی برای شرکت در مسابقات گرند پری عازم صربستان خواهد شد. رقابت نمایندگان ایران تا ۲ تیر در جریان است.

برنامه دیدارهای تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران در رقابت‌های شانس مجدد قهرمانی جهان ۲۰۲۶

به گزارش ایسنا همچنین تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران که در گروه B این رقابت‌ها با تیم‌های برزیل، لهستان و سنگال هم‌گروه است، طبق برنامه جدید در سه دیدار مرحله گروهی به میدان خواهد رفت.

بر اساس اعلام IWBF، با توجه به انصراف ونزوئلا به دلایل مالی، تمامی تیم‌های گروه A با نتیجه ۲۰ بر صفر مقابل این تیم به پیروزی فنی دست خواهند یافت و ساختار کلی مسابقات بدون تغییر باقی مانده است.

برنامه دیدارهای نمایندگان کشورمان (به وقت ایران) به شرح زیر اعلام شده:

دوشنبه ۱۸ خرداد

سنگال – ایران (۰۷:۳۰)

سه‌شنبه ۱۹ خرداد

ایران – برزیل (۱۲:۰۰)

چهارشنبه ۲۰ خرداد

لهستان – ایران (۰۷:۳۰)

نمایندگان تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران به منظور گرامی‌داشت شهدای ناو دنا، با نام شهید جاویدالاثر «رضا رک جان» در این رویداد حضور یافته اند.

تیم‌های برتر این رقابت‌ها در نهایت جواز حضور در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۶ در کانادا را کسب خواهند کرد؛ رقابت‌هایی که مسیر کسب سهمیه پارالمپیک لس‌آنجلس ۲۰۲۸ را نیز هموار می‌کند.