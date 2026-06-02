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۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۲

آیت‌الله سبحانی:

حفظ استقلال و منافع کشور باید معیار ارزیابی مذاکرات باشد

حفظ استقلال و منافع کشور باید معیار ارزیابی مذاکرات باشد

قم- مرجع تقلید شیعیان گفت: ملاک اصلی در ارزیابی هرگونه گفتگو و مذاکرات حفظ استقلال کشور، صیانت از اصول و ارزش‌های ملی و تأمین منافع ملت است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله جعفر سبحانی پیش از ظهر سه شنبه در دیدار با حاجی میرزایی رئیس دفتر رئیس‌جمهور، با اشاره به شرایط کنونی کشور، انسجام اجتماعی و وحدت کلمه را از مهم‌ترین عوامل عبور از دشواری‌ها و چالش‌های پیش‌روی جامعه عنوان کرد و گفت: آموزه‌های قرآنی همواره مسلمانان را به تمسک به حبل‌الله و پرهیز از تفرقه فراخوانده‌اند و این دستور الهی در شرایط حساس بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا می‌کند.

وی با تبیین مفهوم حبل‌الله در آیات قرآن افزود: جامعه‌ای که گرفتار پراکندگی و چنددستگی شود، همانند فردی است که در چاهی عمیق گرفتار شده و برای نجات خود نیازمند ریسمانی است تا بتواند از آن وضعیت خارج شود و از همین رو، وحدت و همگرایی مهم‌ترین زمینه عبور از بحران‌ها و دستیابی به موفقیت‌های بزرگ محسوب می‌شود.

این مرجع تقلید تصریح کرد: هر اندازه هماهنگی، همدلی و انسجام در جامعه افزایش یابد، زمینه تحقق اهداف ملی و عبور از مشکلات نیز فراهم‌تر خواهد شد و این مسئله باید به عنوان یک اصل مورد توجه همگان قرار گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسئولیت‌های سنگین مدیران کشور اظهار کرد: پذیرش مسئولیت در شرایط دشوار، نشان‌دهنده روحیه ایستادگی و تعهد نسبت به مردم و کشور است و مدیران باید در برابر مشکلات با صبر، استقامت و توکل بر خداوند متعال مسیر خدمت را ادامه دهند.

رعایت قیمت‌های مصوب به تقویت وحدت اجتماعی کمک می‌کند

آیت الله سبحانی با بیان اینکه مسائل اقتصادی و معیشتی از دغدغه‌های اصلی مردم به شمار می‌رود، گفت: همچنان گزارش‌هایی از تخلفات اقتصادی و عرضه برخی کالاها با قیمت‌های فراتر از نرخ‌های تعیین‌شده وجود دارد که این مسئله می‌تواند برای مردم مشکلاتی ایجاد کند.

وی افزود: اگر هدف، تقویت وحدت و همبستگی اجتماعی است، باید بیش از هر چیز به وضعیت اقشار ضعیف و کم‌برخوردار توجه شود، زیرا بخش مهمی از فشارهای اقتصادی متوجه این قشر از جامعه است.

مرجع تقلید شیعیان ادامه داد: در سیره امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام نیز توجه به طبقات محروم و کم‌برخوردار جایگاه ویژه‌ای دارد و مسئولان و فعالان اقتصادی باید این اصل مهم را مدنظر قرار دهند.

وی خاطرنشان کرد: یکی از راهکارهای عملی در این زمینه، پایبندی به قیمت‌های تعیین‌شده و جلوگیری از هرگونه تخلف در بازار است، زیرا رعایت حقوق مردم و حفظ عدالت اقتصادی می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی و تقویت وحدت در جامعه منجر شود.

آیت الله سبحانی در ادامه سخنان خود به موضوع مذاکرات و نحوه مواجهه با آن پرداخت و اظهار کرد: درباره مذاکره نباید صرفاً بر اساس پیش‌داوری‌ها تصمیم‌گیری کرد، بلکه باید دید نتیجه آن چه خواهد بود و تا چه اندازه می‌تواند منافع کشور و ملت را تأمین کند.

وی با اشاره به تجربه تدوین قانون اساسی در سال‌های نخست انقلاب اسلامی افزود: در آن مقطع نیز امام خمینی(ره) بر ملاک قرار گرفتن آموزه‌های اسلامی در تصمیم‌گیری‌ها تأکید داشتند و این رویکرد همچنان باید مورد توجه قرار گیرد.

این مرجع تقلید با بیان اینکه آموزه‌های اسلامی هم بر تقویت قدرت و توانمندی تأکید دارند و هم راه گفت‌وگو و صلح را نفی نمی‌کنند، گفت: اسلام در کنار توصیه به آمادگی و اقتدار در برابر دشمن، راه تعامل و مذاکره را نیز در شرایط لازم مورد توجه قرار داده است.

وی ادامه داد: اصل مذاکره به خودی خود مسئله‌ای منفی یا مثبت تلقی نمی‌شود، بلکه آنچه اهمیت دارد میزان تأمین منافع، حفظ استقلال کشور و تحقق خواسته‌های ملت در نتیجه این گفت‌وگوهاست.

سبحانی تصریح کرد: چنانچه مذاکرات بتواند اصول، ارزش‌ها و منافع ملی را تأمین کند، امری مطلوب خواهد بود و در غیر این صورت باید درباره مسیرهای دیگر تصمیم‌گیری شود.

هم اهل اقتدار باشیم و هم اهل گفت‌وگو

وی با تأکید بر ضرورت حمایت از روندهای مبتنی بر منافع ملی اظهار کرد: همه باید از مذاکراتی که در چارچوب مصالح کشور دنبال می‌شود حمایت کنند، اما در عین حال ارزیابی نهایی را به نتایج آن موکول کنند.

مرجع تقلید شیعیان افزود: راه صحیح آن است که جمهوری اسلامی ایران با حفظ اقتدار و توان دفاعی خود، از ظرفیت گفت‌وگو نیز بهره بگیرد و نوع مواجهه طرف مقابل در تعیین مسیر آینده نقش مهمی خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: اقتدار و مذاکره دو مقوله متعارض نیستند و می‌توان در عین برخورداری از قدرت، از ابزار گفت‌وگو نیز برای تأمین منافع کشور استفاده کرد.

سبحانی در بخش پایانی سخنان خود بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های فکری و تجربی مدیران و مسئولان پیشین کشور تأکید کرد و گفت: افرادی که در چهار دهه گذشته مسئولیت‌های مهمی بر عهده داشته‌اند، سرمایه‌های ارزشمند کشور محسوب می‌شوند و می‌توان از تجربیات آنان در حل مسائل بهره برد.

وی افزود: شایسته است زمینه گفت‌وگو، مشورت و تبادل نظر با این افراد فراهم شود تا از ظرفیت‌های موجود در مسیر تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری استفاده شود.

این مرجع تقلید اظهار کرد: بسیاری از این افراد همچنان دغدغه ایران، انقلاب و منافع ملی را دارند و بهره‌گیری از تجربیات آنان می‌تواند در پیشبرد امور و اتخاذ تصمیم‌های دقیق‌تر مؤثر باشد.

کد مطلب 6847815

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