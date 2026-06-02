حرمت‌الله رفیعی، رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت بازگشت وجوه بلیت مسافرانی که در جریان جنگ تحمیلی سوم پروازهای آنان به‌دلیل شرایط لغو شد، گفت: بخشی از مردم با پیگیری‌ها و فشارهای رسانه‌ای توانستند وجوه بلیت‌های کنسل‌شده خود را دریافت کنند، اما همچنان بخشی از مسافران موفق به دریافت پول خود نشده‌اند.

وی افزود: شرکت‌های هواپیمایی به نوعی بلیت‌های لغوشده را در قالب «کردیت» یا اعتبار در حساب مسافران ذخیره کرده‌اند. این در حالی است که قیمت بلیت هواپیما در حال حاضر افزایش یافته، اما مسافران می‌توانند پس از برقراری کامل پروازها در تمامی مقاصد، با استفاده از اعتبار موجود و بر مبنای قیمت سابق، نسبت به خرید بلیت در مسیر مورد نظر خود اقدام کنند

برخی مسافران دیگر امکان استفاده از اعتبار بلیت را ندارند

رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران بیان کرد: گزینه کردیت بلیت شاید برای همه مسافران مناسب نباشد؛ از این رو بازگشت وجه بلیت به مسافران ضرورت دارد. ممکن است برخی از مسافران تنها در همان مقطع زمانی قصد سفر به مقصدی خاص را داشته‌اند، اما پس از جنگ تحمیلی و با گذشت زمان یا تغییر فصل، دیگر شرایط یا امکان انجام آن سفر را نداشته باشند.

وی تاکید کرد: بر همین اساس، شرایط باید به گونه‌ای فراهم شود که تمامی مسافران بتوانند پس از لغو پرواز، وجه پرداختی خود را به طور کامل دریافت کنند و در این زمینه حق انتخاب میان دریافت وجه یا استفاده از اعتبار بلیت برای آنان محفوظ باشد.

رفیعی یادآور شد: دولت و شرکت‌های هواپیمایی اعلام می‌کنند که وجوه بلیت‌های لغوشده به مسافران بازگردانده شده است، اما براساس مستندات موجود، هنوز ۳۵ تا ۴۰ درصد از این مبالغ به مسافران پرداخت نشده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: برآوردها نشان می‌دهد مجموع وجوهی که تاکنون به مسافران بازنگشته، بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان است.