به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری، کارشناس هواشناسی با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور، اظهار کرد: امروز (سه‌شنبه، ۱۲ خرداد) مطابق پیش‌بینی‌های اعلام‌شده از ابتدای هفته، بر شدت رگبارها و گستره مناطق تحت تأثیر ابرهای باران‌زا در سواحل شمالی و شمال غرب کشور افزوده شده است.

وی افزود: بر اساس الگوهای نقشه‌های هواشناسی، از شمال غرب تا شمال شرق کشور، بارش‌ها در برخی مناطق شدت بیشتری خواهد داشت. در استان اردبیل، مناطقی مانند نمین، آبی‌بیکلو و احتمالاً خلخال از جمله نقاطی هستند که بارش‌های قابل توجهی را تجربه خواهند کرد.

اصغری بیان کرد: در استان گیلان نیز مناطقی همچون آستارا، تالش، انزلی، ماسال، صومعه‌سرا، رستم‌آباد و رودسر در معرض رگبارهای شدید قرار دارند. در استان مازندران نیز شهرهایی از جمله رامسر، تنکابن، عباس‌آباد، مرزن‌آباد و زیرآب شاهد فعالیت گسترده سامانه بارشی خواهند بود.

وی با اشاره به وضعیت استان گلستان گفت: از ساعات اولیه امشب، ناپایداری‌ها و بارش‌ها در مناطقی مانند گرگان، علی‌آباد کتول و آزادشهر آغاز خواهد شد؛ همچنین در خراسان شمالی نیز با اندکی تأخیر، مناطقی مانند جاجرم، آشخانه و شیروان تحت تأثیر بارش‌ها قرار می‌گیرند.

این کارشناس هواشناسی ادامه داد: در استان خراسان رضوی نیز شهرها و مناطقی مانند قوچان، سیدآباد، چناران، گلبهار، طرقبه، مشهد و رضویه از جمله نقاطی هستند که شدت رگبارها در آن‌ها نسبت به سایر مناطق بیشتر خواهد بود.

وی با تأکید بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: شهرداری‌ها و فرمانداری‌ها به‌ویژه در مناطقی که نام برده شد، باید آمادگی لازم برای مواجهه با آب‌گرفتگی معابر را داشته باشند. همچنان بر رعایت نکات ایمنی در سفرهای جاده‌ای تأکید داریم و از رانندگان درخواست می‌کنیم با رعایت سرعت مطمئنه در محورهای مواصلاتی تردد کنند.

اصغری همچنین با اشاره به شرایط جوی ارتفاعات سمنان گفت: میزان بارندگی در این مناطق، به‌ویژه در ساعات بعدازظهر طی روزهای آینده، قابل توجه خواهد بود.

وی اظهار کرد: از امروز در نیمه شرقی کشور نسبت به روزهای گذشته از شدت گرما کاسته می‌شود که علت آن حاکمیت بادهای شدید شمالی موسوم به بادهای ۱۲۰ روزه است.

این کارشناس هواشناسی افزود: از روز چهارشنبه (۱۳ خرداد) تا پایان هفته، شدت این بادها در شمال استان سیستان و بلوچستان افزایش خواهد یافت و در مناطقی مانند نیمروز، زهک، هیرمند و زابل احتمال وقوع طوفان گردوخاک نیز وجود دارد.

اصغری ادامه داد: افرادی که در محورهای مواصلاتی این منطقه، به‌ویژه مسیرهای منتهی به زاهدان، تردد می‌کنند باید آمادگی کاهش دید ناشی از گردوخاک را داشته باشند.

وی با اشاره به پیش‌بینی‌های روز چهارشنبه گفت: شرایط بارندگی مشابه امروز در نوار شمالی کشور ادامه خواهد داشت. علاوه بر این، از روز چهارشنبه باید منتظر وقوع رگبارهای بسیار شدید در شمال استان‌های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی باشیم.

این کارشناس هواشناسی در پایان خاطرنشان کرد: مناطقی مانند شوط، خوی، سلماس، هادیشهر، مهربان و همچنین مناطق جنوبی‌تر از جمله سراب و بستان‌آباد از جمله نقاطی هستند که احتمال وقوع بارش‌های شدید در آن‌ها وجود دارد.