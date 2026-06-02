ایمان محبی در گفتگو با خبرنگار مهر با تبیین روند شکل‌گیری این ساختار مشورتی نوین، اظهار کرد: ایده اولیه این شورا آذرماه سال گذشته و در جریان میزبانی از اعضای شورای مشاوران نسل زدِ دولت در اصفهان جوانه زد. این پیشنهاد در نشستی با مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان، مطرح و با استقبال وی، ماموریت پیگیری و تدوین مقدمات اجرایی آن به جریان افتاد. هرچند حوادث دی‌ماه سال گذشته و تلاطم‌های منطقه‌ای اخیر باعث وقفه در این مسیر شد، اما سرانجام با پیگیری‌های مستمر، نخستین جلسه رسمی این شورا در روزهای اخیر برگزار گردید.

تکمیل ساختار اجرایی و آغاز به کار کمیته‌های تخصصی

وی ادامه داد: در نخستین گام از فعالیت رسمی این شورا، انتخابات داخلی برای تعیین ارکان مدیریتی برگزار شد. در این نشست، اعضا با آرای خود دبیر اول، دبیر دوم و رؤسای کمیته‌های تخصصی را انتخاب کردند تا مسیر حرکت شورا از حالت نظری به مرحله عملیاتی و اجرایی تغییر یابد. این ساختار تخصصی قرار است به عنوان بازوی مشورتی، چالش‌های استانی را از زاویه دید نسل جدید واکاوی کرده و راهکارهای پویا ارائه دهد.

محبی با تاکید بر ضرورت توسعه دایره مشارکت، خاطرنشان کرد که این شورا در گام‌های بعدی، فرآیند عضوگیری از میان جوانان توانمند، خلاق و دغدغه‌مند نسل زد را آغاز خواهد کرد. هدف از این اقدام، گسترش حلقه هم‌فکری و بهره‌گیری از حداکثر ظرفیت نخبگانی این نسل برای حل مسائل پیچیده استانی است.

نسل نو؛ پیشران وفاق و توسعه پایدار در اصفهان

سفیر وفاق و امید استان اصفهان معتقد است که نسل زد با نگاهی تازه، جسورانه و مسئولانه می‌تواند منشأ اقدامات ماندگاری در مسیر توسعه اصفهان باشد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بی بدیل جوانان، تاکید کرد که هدف نهایی این شورا، تقویت همدلی و ارتقای وفاق ملی در سطح استان است.

به گفته محبی، حضور این نسل در لایه‌های مشورتی مدیریت ارشد استان، نه یک اقدام تشریفاتی، بلکه یک ضرورت برای تطبیق تصمیمات کلان با نیازهای روز جامعه است.

وی تاکید کرد: ایمان به توانمندی جوانان، بسترساز تحولی است که می‌تواند مسیر پیشرفت استان اصفهان را هموارتر از گذشته سازد.