برپایی ۵۰ موکب مهمانی کیلومتری غدیر در لیکک

حجت الاسلام سید احسان جویبار پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سطح شهر لیکک حدود ۴۰ تا ۵۰ موکب برای برگزاری برنامه‌های عید غدیر پیش‌بینی شده است.

وی افزود: مهمانی کیلومتری غدیر به طول حدود ۵۰۰ متر در میدان مرکزی شهر لیکک برپا خواهد شد و از فردا برنامه‌های متنوعی برای شهروندان تدارک دیده شده است.

مدیر تبلیغات اسلامی شهرستان بهمئی بیان کرد: روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از ساعت ۱۶ تا ۲۴، دو برنامه محوری در سطح شهر برگزار می‌شود که شامل فعالیت‌های فرهنگی، هنری و مذهبی برای اقشار مختلف مردم است.

وی با اشاره به برنامه‌های ویژه کودکان و نوجوانان گفت: غرفه‌های متعددی برای این گروه سنی در نظر گرفته شده که در آن‌ها برنامه‌هایی همچون رنگ‌آمیزی، نقاشی و فعالیت‌های فرهنگی اجرا خواهد شد.

حجت الاسلام جویبار ادامه داد: همچنین اجرای نماهنگ، تئاتر، مولودی‌خوانی، سرود و نورافشانی از دیگر برنامه‌هایی است که در جشن‌های عید غدیر در لیکک برگزار می‌شود.

مدیر تبلیغات اسلامی شهرستان بهمئی ابراز امیدواری کرد با مشارکت گسترده مردم، جشن‌های عید غدیر امسال با شکوه هرچه بیشتر در شهرستان بهمئی برگزار شود.