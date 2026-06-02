به گزارش خبرنگار مهر، سردار قربان محمد ولیزاده، در جمع خبرنگاران از برنامهریزی برای اعزام حدود ۱۵ هزار زائر از شهرستانهای این استان به مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) خبر داد.
سردار قربان محمد ولیزاده گفت: این اعزام با مشارکت سپاه پاسداران، بسیج و دستگاههای اجرایی شهرستانها انجام میشود.
به گفته او، زائران از اقشار مختلف مردم در قالب کاروانهای سازماندهیشده به مرقد بنیانگذار جمهوری اسلامی اعزام خواهند شد.
فرمانده سپاه سیدالشهدای استان تهران تأکید کرد که برنامهریزیهای لازم برای انتقال ایمن و منظم زائران انجام شده و تمام ظرفیتهای سپاه، بسیج و دستگاههای اجرایی برای خدمترسانی به کار گرفته شده است.
آقای ولیزاده افزود که زائران از شهرستانهای مختلف استان تهران و سایر مناطق در این مراسم حضور مییابند تا با آرمانهای امام خمینی و رهبر شهید انقلاب اسلامی تجدید بیعت کنند.
او با اشاره به نقش مردم شهرستانهای استان تهران در «صیانت از ارزشهای انقلاب اسلامی» گفت که حضور گسترده آنان در این مراسم نشاندهنده وفاداری به آرمانهای انقلاب است.
فرمانده سپاه سیدالشهدا همچنین از تمهیداتی برای رفاه زائران در حوزه حملونقل، اسکان موقت، خدمات فرهنگی و پشتیبانی خبر داد. این تمهیدات شامل برگزاری مسابقه وصیتنامه امام خمینی، مسابقه کتابخوانی از کتاب «خط امین»، اجرای کاروان خودرویی، کاروان پیادهروی، کاروان دوچرخهسواری، برپایی غرفه مخصوص کودکان توسط بسیج جامعه زنان و غرفه خدمات پزشکی توسط بسیج جامعه پزشکی، و نیز اجرای گروههای سرود در طول مسیر و داخل حرم است.
آقای ولیزاده در پایان از مردم برای مشارکت در این آیین دعوت کرد و آن را فرصتی برای «بازخوانی اندیشههای بنیانگذار جمهوری اسلامی» و نمایش وحدت و پایبندی ملت ایران به آرمانهای انقلاب و شهدا دانست.
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