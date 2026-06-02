اهدای ۴۸ سری جهیزیه به نوعروسان تحت حمایت بهزیستی خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، وحید رضا گازرانی ظهر سه‌شنبه در آئین اهدای ۴۸سری جهیزیه به نو عروسان، اظهار کرد: ۴۸ سری جهیزیه اهدایی به نوعروسان با همکاری سپاه انصار الرضا(ع) استان و یک موسسه خیریه برای نو عروسان تحت حمایت بهزیستی خراسان جنوبی تهیه شده است .

وی با بیان این که همچنین با مشارکت آستان قدس ۲۶ سری جهیزیه هم به نو عروسان شهرستان قاینات اهدا شد، افزود: تلاش می کنیم تا در سال جاری پشت نوبت دریافت جهیزیه افراد تحت پوشش را در بهزیستی استان به صفر برسانیم.

گازرانی تصریح کرد: جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی هم در شهرستان های استان برای درمان افراد جامعه هدف به بهزیستی کمک بسیاری تاکنون کرده است.

وی تاکید کرد: ارائه خدمت به افراد تحت پوشش بهزیستی خراسان جنوبی نسبت به گذشته ۵۸ درصد افزایش یافته است.