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۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۱۴

اهدای ۴۸ سری جهیزیه به نوعروسان تحت حمایت بهزیستی خراسان جنوبی

اهدای ۴۸ سری جهیزیه به نوعروسان تحت حمایت بهزیستی خراسان جنوبی

بیرجند- مدیر کل بهزیستی خراسان جنوبی از اهدای ۴۸ سری جهیزیه به نو عروسان تحت حمایت بهزیستی استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید رضا گازرانی ظهر سه‌شنبه در آئین اهدای ۴۸سری جهیزیه به نو عروسان، اظهار کرد: ۴۸ سری جهیزیه اهدایی به نوعروسان با همکاری سپاه انصار الرضا(ع) استان و یک موسسه خیریه برای نو عروسان تحت حمایت بهزیستی خراسان جنوبی تهیه شده است .

وی با بیان این که همچنین با مشارکت آستان قدس ۲۶ سری جهیزیه هم به نو عروسان شهرستان قاینات اهدا شد، افزود: تلاش می کنیم تا در سال جاری پشت نوبت دریافت جهیزیه افراد تحت پوشش را در بهزیستی استان به صفر برسانیم.

گازرانی تصریح کرد: جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی هم در شهرستان های استان برای درمان افراد جامعه هدف به بهزیستی کمک بسیاری تاکنون کرده است.

وی تاکید کرد: ارائه خدمت به افراد تحت پوشش بهزیستی خراسان جنوبی نسبت به گذشته ۵۸ درصد افزایش یافته است.

کد مطلب 6847929

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