جایگاه نخست چهارمحال و بختیاری در تولید شیلات و بادام

به گزارش خبرنگار مهر، حسین بهرامی صبح سه‌شنبه در ستاد توسعه شهرک‌های کشاورزی و دامپروری چهارمحال و بختیاری با اشاره به وضعیت تولیدات کشاورزی استان اظهار کرد: این استان با وجود حجم تولید متوسط، به دلیل نوع محصولات و ارزش افزوده بالا، یکی از استان‌های شاخص کشور در حوزه کشاورزی است.

وی تصریح کرد: مجموع تولیدات کشاورزی استان حدود ۲ میلیون تن است، اما ارزش اقتصادی این تولیدات به ۷۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد، رقمی که نسبت به استان‌های هم‌سطح بسیار بالاتر است.

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری افزود: حدود ۳۵ درصد از حجم تولیدات استان مربوط به بخش‌های باغی، دامی و شیلات است، اما همین بخش‌ها ۸۰ درصد ارزش تولیدات کشاورزی را تشکیل می‌دهند.

بهرامی با اشاره به مزیت‌های ویژه چهارمحال‌وبختیاری بیان داشت: این استان در تولید محصولات شیلاتی با ۳۷ هزار تن، رتبه اول کشور را دارد، این در حالی است که در تولید بادام نیز با ۳۰ هزار تن تولید سالانه و ۲۳ هزار و ۴۰۰ تن صادرات مغز بادام در جایگاه نخست کشور قرار داریم.

وی اضافه کرد: این محصولات ارزش افزوده بالایی دارند و قابلیت ایجاد زنجیره کامل تولید، فرآوری و صادرات را فراهم می‌کنند.

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به محدودیت‌های اقلیمی و جغرافیایی استان اذعان کرد: بیش از ۷۰ درصد مساحت استان در ارتفاع بالای ۲ هزار و ۴۰۰ متر قرار دارد و امکان فعالیت کشاورزی در آن وجود ندارد.

بهرامی ادامه داد: بیش از ۸۰ درصد اراضی استان شیب بالای ۱۵ تا ۲۰ درصد دارند و منابع آب سطحی در دره‌ها قرار دارند و انتقال آن‌ها به نقاط مختلف هزینه‌بر و دشوار است.

وی افزود: با توجه به این شرایط، فعالیت‌های کشاورزی باید در قالب مجتمع‌ها و شهرک‌های متمرکز انجام شود، این مدل هم بهره‌وری را افزایش و هم هزینه‌ها را کاهش می‌دهد.

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری ضمن ارائه چند پیشنهاد برای بهبود روند ایجاد شهرک‌های کشاورزی اضافه کرد: این استان آینده بسیار روشنی در حوزه کشاورزی دارد، ظرفیت‌های استان ایجاب می‌کند که توسعه شهرک‌های کشاورزی از این استان آغاز شود و به‌عنوان پایلوت کشور مورد توجه قرار گیرد.