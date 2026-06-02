بازدید رئیس کل دادگستری کرمانشاه از مراجع قضایی کنگاور

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه ظهر سه‌شنبه در ادامه برنامه‌های نظارتی و بازدیدهای میدانی خود با حضور در شهرستان کنگاور، از بخش‌های مختلف دادگستری، دادسرا و شورای حل اختلاف این شهرستان بازدید کرد.

شهرام کرمی در جریان این بازدید با قضات، کارکنان اداری و جمعی از مراجعان دیدار و گفت‌وگو کرد و از نزدیک در جریان روند رسیدگی به پرونده‌ها، نحوه ارائه خدمات قضایی و مسائل و مشکلات موجود قرار گرفت.

وی با اشاره به ضرورت ارتقای کیفیت خدمات قضایی، تکریم ارباب رجوع و تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها را از مهم‌ترین اولویت‌های دستگاه قضایی برشمرد و گفت: باید تمامی ظرفیت‌های موجود برای ارائه خدمات مطلوب‌تر به مردم، کاهش اطاله دادرسی و افزایش کیفیت رسیدگی‌ها به کار گرفته شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه همچنین در بازدید از شورای حل اختلاف شهرستان کنگاور، نقش این شوراها را در ایجاد صلح و سازش و کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم مؤثر دانست و افزود: بهره‌گیری از ظرفیت معتمدان محلی، ریش‌سفیدان و اعضای شوراهای حل اختلاف می‌تواند در کاهش اختلافات و تقویت همبستگی اجتماعی نقش مهمی ایفا کند.

کرمی در ادامه با بررسی وضعیت فضاهای اداری و امکانات موجود در مجموعه‌های قضایی شهرستان، دستورات لازم را برای رفع برخی مشکلات و بهبود شرایط ارائه خدمات صادر کرد.

وی در پایان بر تداوم بازدیدهای میدانی و نظارت مستمر بر عملکرد واحدهای قضایی استان تأکید کرد و گفت: شناسایی ظرفیت‌ها، رفع موانع موجود و ارتقای سطح خدمت‌رسانی به مردم از مهم‌ترین اهداف این بازدیدها است.