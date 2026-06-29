به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام کرمی کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی را از مهم‌ترین اولویت‌های دستگاه قضایی عنوان کرد و گفت: میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در استان کرمانشاه پایین‌تر از متوسط کشوری است.

رئیس‌کل دادگستری استان کرمانشاه با اشاره به عملکرد دادگستری استان اظهار کرد: با وجود حجم بالای پرونده‌ها و دشواری‌های موجود، دادگستری کرمانشاه در بسیاری از شاخص‌های عملکردی همچنان در شمار استان‌های برتر کشور قرار دارد که این موفقیت حاصل تلاش، مسئولیت‌پذیری و همدلی کارکنان مجموعه قضایی است.

وی از اجرای نظام جدید ارزیابی عملکرد در قوه قضائیه خبر داد و افزود: در شیوه جدید، علاوه بر تعداد پرونده‌های مختومه، شاخص‌هایی همچون کیفیت رسیدگی، کاهش پرونده‌های معوق، کاهش اطاله دادرسی، رسیدگی به پرونده‌های پیچیده و سایر شاخص‌های تخصصی نیز ملاک ارزیابی قرار می‌گیرد.

رئیس‌کل دادگستری استان کرمانشاه تصریح کرد: بر این اساس، عملکرد شعب مختلف بر پایه کاهش پرونده‌های باقی‌مانده و مدت زمان رسیدگی سنجیده خواهد شد و صرف افزایش تعداد پرونده‌های مختومه، معیار موفقیت نخواهد بود.

کرمی با تأکید بر اهمیت تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها خاطرنشان کرد: پایین‌تر بودن میانگین زمان رسیدگی در کرمانشاه نسبت به متوسط کشور نشان می‌دهد همکاران دستگاه قضایی استان با وجود حجم بالای پرونده‌ها، در مسیر کاهش اطاله دادرسی و ارتقای کیفیت خدمات قضایی گام‌های مؤثری برداشته‌اند.