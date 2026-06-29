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۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۲۱

کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها اولویت دستگاه قضایی است

کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها اولویت دستگاه قضایی است

کرمانشاه - رئیس‌کل دادگستری استان کرمانشاه با تأکید بر لزوم کاهش اطاله دادرسی، گفت: میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در استان از متوسط کشوری کمتر است.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام کرمی کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی را از مهم‌ترین اولویت‌های دستگاه قضایی عنوان کرد و گفت: میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در استان کرمانشاه پایین‌تر از متوسط کشوری است.

رئیس‌کل دادگستری استان کرمانشاه با اشاره به عملکرد دادگستری استان اظهار کرد: با وجود حجم بالای پرونده‌ها و دشواری‌های موجود، دادگستری کرمانشاه در بسیاری از شاخص‌های عملکردی همچنان در شمار استان‌های برتر کشور قرار دارد که این موفقیت حاصل تلاش، مسئولیت‌پذیری و همدلی کارکنان مجموعه قضایی است.

وی از اجرای نظام جدید ارزیابی عملکرد در قوه قضائیه خبر داد و افزود: در شیوه جدید، علاوه بر تعداد پرونده‌های مختومه، شاخص‌هایی همچون کیفیت رسیدگی، کاهش پرونده‌های معوق، کاهش اطاله دادرسی، رسیدگی به پرونده‌های پیچیده و سایر شاخص‌های تخصصی نیز ملاک ارزیابی قرار می‌گیرد.

رئیس‌کل دادگستری استان کرمانشاه تصریح کرد: بر این اساس، عملکرد شعب مختلف بر پایه کاهش پرونده‌های باقی‌مانده و مدت زمان رسیدگی سنجیده خواهد شد و صرف افزایش تعداد پرونده‌های مختومه، معیار موفقیت نخواهد بود.

کرمی با تأکید بر اهمیت تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها خاطرنشان کرد: پایین‌تر بودن میانگین زمان رسیدگی در کرمانشاه نسبت به متوسط کشور نشان می‌دهد همکاران دستگاه قضایی استان با وجود حجم بالای پرونده‌ها، در مسیر کاهش اطاله دادرسی و ارتقای کیفیت خدمات قضایی گام‌های مؤثری برداشته‌اند.

کد مطلب 6874640

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