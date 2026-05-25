ثبت عملکرد مطلوب محاکم صلح و شوراهای حل اختلاف کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام کرمی با تشریح کارنامه کاری مجموعه‌های قضایی و صلح و سازش استان در دومین ماه سال جاری اظهار کرد: با تلاش و همت شبانه‌روزی همکاران قضایی و اداری، شاخص عملکردی محاکم صلح استان در این مدت تراز مثبت ۴۲۹ را ثبت کرده است که این آمار، گویای روند مطلوب رسیدگی‌ها، مدیریت اصولی پرونده‌ها و ارتقای بهره‌وری در این مجموعه است.

وی با تاکید بر اولویت‌های کلان قوه قضاییه در منطقه افزود: یکی از راهبردهای اساسی دستگاه قضا در استان، نهادینه‌سازی فرهنگ مصالحه در جامعه و حل‌وفصل دعاوی از طریق گفتگو است که در این میان، شوراهای حل اختلاف به عنوان بازوانی توانمند، نقش بسیار کلیدی و اثربخشی را در کاهش تعارضات اجتماعی ایفا می‌کنند.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه به تبیین آمارهای تفکیکی مصالحه پرداخت و تصریح کرد: بر اساس داده‌های ثبت‌شده در اردیبهشت‌ماه سال جاری، میزان سازش در مرکز استان از مجموع پرونده‌های ارجاعی به شوراهای حل اختلاف به رقم چشمگیر ۶۵ درصد رسیده که این حجم از مفاهمه میان طرفین دعوا، دستاوردی ارزشمند برای بخش قضایی محسوب می‌شود.

کرمی وضعیت کلی استان در این شاخص را نیز رو به رشد ارزیابی کرد و گفت: در سطح کل استان کرمانشاه، میزان میانگین سازش در پرونده‌های ارجاعی به شوراهای حل اختلاف ۵۹ درصد بوده است که این توفیق، بازتابی از تلاش مستمر اعضا و کارکنان این شوراها در راستای پیشگیری از گسترش اختلافات و تحکیم پایه‌های پیوند اجتماعی در نظام شهری و روستایی است.

مقام عالی قضایی استان کرمانشاه با اشاره به تراز مثبت ۲۳۱ در کارنامه شوراهای حل اختلاف استان در اردیبهشت‌ماه، از مجاهدت‌های قضات، کارکنان محاکم صلح و اعضای شوراها قدردانی کرد و یادآور شد: کسب این نتایج حاصل یک کار تیمی و تعامل سازنده درون‌سازمانی است و امیدواریم با استمرار این حرکت، شاهد کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری و افزایش رضایتمندی مردم باشیم.