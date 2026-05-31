علی ملکشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای بازدیدهای میدانی مستمر از واحدهای خبازی در شهرستان‌های کنگاور، جوانرود و اسلام‌آبادغرب خبر داد و اظهار کرد: افزون بر این اقدامات، نظارت دقیقی نیز بر مراکز خرید تضمینی گندم در شهرستان‌های قصرشیرین و سرپل‌ذهاب صورت گرفته است.

صیانت از حقوق شهروندان با پایش‌های مستمر

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه بیان کرد: بازرسان این اداره‌کل در راستای صیانت از حقوق مردم و ارتقای کیفیت خدمات ارائه‌شده، نظارت‌های میدانی خود را از شرقی‌ترین مناطق استان تا نقاط صفر مرزی در غرب با قوت ادامه می‌دهند.

معرفی نانوایی متخلف کنگاوری به تعزیرات

وی با اشاره به نتایج و جزئیات این بازدیدها در سطح شهرستان‌ها افزود: در جریان بازرسی‌های صورت‌گرفته در شهرستان کنگاور، یک واحد خبازی متخلف شناسایی شد و پرونده آن برای رسیدگی قانونی در اختیار تعزیرات حکومتی قرار گرفت.

ملکشاهی تصریح کرد: همچنین در شهرستان جوانرود، بازدیدها با محوریت بررسی میزان آرد موجود، کیفیت نان پخت‌شده، رعایت دقیق ساعت پخت و عرضه با قیمت مصوب انجام گرفت و تذکرات لازم درباره رعایت وزن چانه و نان به متصدیان واحدهای خبازی ارائه شد.

اجرای طرح ضربتی در اسلام‌آبادغرب و ارزیابی مراکز خرید گندم

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه ادامه داد: در شهرستان اسلام‌آبادغرب نیز در پنجمین روز از اجرای طرح ضربتی نظارت بر عملکرد خبازی‌ها، از ۱۱ واحد صنفی بازدید به‌عمل آمد و وضعیت خدمات‌رسانی آن‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت.

وی در پایان با تأکید بر تداوم این برخوردها و نظارت‌ها خاطرنشان کرد: همزمان با این اقدامات، در شهرستان‌های مرزی قصرشیرین و سرپل‌ذهاب، عملکرد مراکز خرید تضمینی گندم از نظر رعایت کامل دستورالعمل‌ها، نحوه نمونه‌گیری و افت‌زنی و همچنین عملکرد عاملین تشخیص و ذی‌حساب به صورت دقیق مورد پایش قرار گرفت و این نظارت‌ها با جدیت تمام تداوم خواهد داشت.