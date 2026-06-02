ارائه خدمات رایگان ورزشی برای توان یابان

به گزارش خبرنگار مهر، منصور قربانی ظهر سهشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به محقق شدن قانون جامع حمایت از حقوق توان یابان، افزود: استفاده توان یابان از مراکز، تاسیسات و خدمات ورزشی ادارات ورزش و جوانان و شهرداری کلانشهر تبریز به استناد ماد ۸ قانون رایگان و ابلاغ شد.
معاون امور ورزشی اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی عنوان کرد: یکی از راهکارهای توانمندسازی وان یابان افزایش میزان فعالیتهای ورزشی است و حضور توان یابان در مکانهای ورزشی میتواند تاثیر بسزایی در ارتقا روحیه اجتماعی و بهره گیری آنها از فرصتهای برابر باشد.
قربانی تصریح کرد: دسترسی به امکانات ورزشی و فراهم کردن شرایط رشد و ارتقای استعدادهای ورزشی جامعه هدف بهزیستی از اهداف توانمندسازی محسوب میشود و توان یابان شهروندان درجه یک جامعه هستند.
وی با تأکید بر حضور پر رنگ ورزشکاران توان یابان و جانبازان در عرصههای ملی و بینالمللی اذعان داشت: همیشه در این راستا در کنار ورزشکاران و قهرمانان رشتههای ورزشی بوده ایم و ورزشکاران و افتخار آفرینان زیادی در استان داریم که همواره پرچم ایران را در میادین بین المللی به اهتزاز درآوردند.
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