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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۱

اجرای طرح سلام محله در مراغه

اجرای طرح سلام محله در مراغه

مراغه- رئیس بهزیستی مراغه از اجرای طرح سلام محله در ۱۲ محله با هدف ارتقای سطح آگاهی عمومی، ارائه خدمات سلامت در قالب بهداشت، درمان و حمایت اجتماعی در این شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم رسولی روز سه شنبه گفت: اجرای طرح سلام محله در محلات شهر مراغه از اول بهمن ماه آغاز شده و برای پیشرفت آن تاکنون ۲۰۰ تسهیلگر و خیر سلامت جذب شده است.

وی اضافه کرد:در این محلات تسهیلگران آموزش دیده به همراه دستگاه‌های حمایتی برنامه‌های آموزشی و گفتگو محور را اجرا می‌کنند.

رئیس اداره بهزیستی مراغه افزود: این طرح در راستای ارتقای سطح آگاهی عمومی، ارائه خدمات سلامت در قالب بهداشت، درمان و حمایت اجتماعی اجرا می‌شود.

رسولی گفت: طرح سلام محله موجب تعامل مستقیم اهالی محله‌های کم برخوردار با شبکه بهداشت، بهزیستی و دستگاه‌های حمایتی در راستای بهبود سلامت روان و رفاه اجتماعی شهروندان شده است.

کد مطلب 6855047

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