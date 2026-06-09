اجرای طرح سلام محله در مراغه

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم رسولی روز سه شنبه گفت: اجرای طرح سلام محله در محلات شهر مراغه از اول بهمن ماه آغاز شده و برای پیشرفت آن تاکنون ۲۰۰ تسهیلگر و خیر سلامت جذب شده است.

وی اضافه کرد:در این محلات تسهیلگران آموزش دیده به همراه دستگاه‌های حمایتی برنامه‌های آموزشی و گفتگو محور را اجرا می‌کنند.

رئیس اداره بهزیستی مراغه افزود: این طرح در راستای ارتقای سطح آگاهی عمومی، ارائه خدمات سلامت در قالب بهداشت، درمان و حمایت اجتماعی اجرا می‌شود.

رسولی گفت: طرح سلام محله موجب تعامل مستقیم اهالی محله‌های کم برخوردار با شبکه بهداشت، بهزیستی و دستگاه‌های حمایتی در راستای بهبود سلامت روان و رفاه اجتماعی شهروندان شده است.