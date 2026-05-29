به گزارش خبرنگار مهر، سید غنی نظری روز جمعه در سفر به شهرستانهای چاراویماق و هشترود و در جلسه بررسی مشکلات جامعه ورزشی و بازدید از اماکن ورزشی این دو شهرستان، برنامههای وزارت ورزش و جوانان برای توسعه زیرساختها را تشریح کرد.
وی با اشاره به خسارات واردشده به زیرساختهای ورزشی در دوران جنگ، اظهار کرد: در آن دوران ۲۱۱ ورزشگاه دچار خسارتهای ۵ تا ۱۰۰ درصدی شدند که خوشبختانه تمامی این اماکن با انجام تعمیرات اساسی به چرخه بهرهبرداری بازگشتهاند.
معاون حقوقی، مجلس و استانهای وزارت ورزش و جوانان همچنین با بیان اینکه جامعه ورزش کشور در مسیر دفاع از آرمانها ۲۲۰ شهید تقدیم انقلاب کرده است، افزود: در حال حاضر بیش از ۴۵۰۰ پروژه نیمهتمام ورزشی در کشور وجود دارد. سیاست وزارت ورزش بر عدم آغاز پروژههای جدید متمرکز است و تمامی توان خود را برای تکمیل طرحهای معطلمانده به کار گرفتهایم که برای این امر به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
نظری با تأکید بر اولویتبندی پروژهها گفت: بودجههای موجود بهصورت اولویتدار برای تکمیل طرحهای نیمهتمامی تخصیص مییابد که پیشرفت فیزیکی بالای ۵۰ درصد دارند.
وی در بخش دیگری از سخنانش از پایش ۱۷ هزار هیئت ورزشی در کشور خبر داد و تصریح کرد: هیئتهایی که دارای شناسه قانونی باشند و در عرصه عمل فعال باشند، از حمایتهای مالی برخوردار خواهند شد.
در ادامه این جلسه، حبیب مقصودی مدیرکل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی با اشاره به وضعیت زیرساختهای ورزشی استان گفت: سرانه فضای ورزشی در آذربایجان شرقی به ۶۷ سانتیمتر رسیده است و بر اساس طرح آمایش سرزمینی، استان در ۱۷ رشته ورزشی و فعالیت هیئتها در زمره رتبههای برتر کشوری قرار دارد.
وی افزود: سال گذشته با تخصیص و هزینه بیش از ۵ هزار و ۱۷۷ میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی و ملی، ۴۴ مکان ورزشی شهری و روستایی تکمیل و به بهرهبرداری رسید که این میزان جذب اعتبار برای توسعه زیرساختها در تاریخ ورزش استان بینظیر است.
همچنین فرامرز شهسواری نماینده مردم هشترود و چاراویماق در مجلس شورای اسلامی در این نشست بر ضرورت توسعه زیرساختهای تخصصی در منطقه تأکید کرد و گفت: با توجه به اینکه شهرستان هشترود در طرح آمایش سرزمینی در رشتههای رزمی و تکواندو رتبه اول استان را در اختیار دارد، احداث مجتمع طبقاتی ورزشی در این شهرستان برای حفظ و ارتقای این جایگاه ضروری است.
شهسواری در پایان خواستار تسریع در تکمیل و تجهیز خانه جوان هشترود، تکمیل استخر شهر قرهآغاج و تخصیص اعتبار ویژه برای چمنهای ورزشی روستایی در حوزه انتخابیه خود شد.
