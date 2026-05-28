مهدی لاهیجانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه سرانه کل اماکن ورزشی استان ۶۷ سانتی متر مربع است افزود: نقش افزایش فضاها و سرانه‌های ورزشی در ایجاد نشاط و سلامت روان خانواده‌ها و توسعه ورزش قهرمانی و روستایی از مهمترین اهداف مدیریت استان و اداره کل ورزش و جوانان در سالهای اخیر بوده و در سال ۱۴۰۴ و سه ماه اول سال جاری به همت ورزش و جوانان استان ۱۰ پروژه عمرانی ورزشی افتتاح و ۳۴ پروژه نیز آماده افتتاح می باشد که نقش مهمی در افزایش سرانه ورزشی استان خواهند داشت.

معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی عنوان کرد: در طول سال ۱۴۰۴ بیش از ۵ هزار و ۱۷۷ میلیارد ریال اعتبارات استانی و ملی برای بهره برداری و تکمیل ۴۴ مکان ورزشی شهری و روستایی برای توسعه زیر ساخت های ورزشی استان تخصیص و هزینه شده است که این مقدار جذب اعتبار و هزینه توسعه اماکن ورزشی در تاریخ ورزش استان آذربایجان شرقی بی سابقه و بی نظیر بوده است.

لاهیجانی با اشاره به اینکه ایجاد فضاهای ورزشی برای جامعه نقش موثری در سلامت جسم، روان و ایجاد شور و نشاط دارد یادآور شد: تلاش این است که سرانه های ورزشی بویژه در محلات کم برخوردار افزایش یابد تا زمینه بروز و ظهور استعداد های ورزشی و شکوفایی آنها فراهم شود و از سوی دیگر توزیع عادلانه زیرساخت‌های ورزشی در سطح استان انجام گیرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی تصریح کرد: توسعه و ایجاد زیرساخت‌های ورزشی در استان جهت توسعه ورزش قهرمانی به خصوص در مقطع پایه بسیار اهمیت دارد و با توجه به جایگاه ویژه و خاص ورزش در اعتلای سلامت و نیز قهرمان پروری تقویت زیرساخت های ورزشی در اولویت قرار دارد.

لاهیجانی در خصوص سرانه ورزشی استان اذعان داشت: سرانه کل اماکن ورزشی اد اره کل ورزش و جوانان استان ۳۷ صدم مترمربع بوده که ۲۸ سانتی مترمربع سرانه ورزشی روباز بوده با احتساب اماکن خصوصی و دستگاه‌های اجرایی سرانه استان به ۶۷ سانتی متر مربع رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: در شهرستان های هشترود، ترکمنچای، اسکو، بستان آباد و شبستر به سرانه یک متر و نزدیک یک متر رسیده و با توجه ویژه شهرداری کلانشهر تبریز و اجرای ۸۵ طرح زیرساختی ورزشی در سال‌های اخیر سرانه ورزشی تبریز ۲ برابر شده است.