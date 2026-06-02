برگزاری ورزش صبحگاهی بانوان در سالن ورزشی پورشریفی تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، بمناسبت گرامیداشت دهه امامت و ولایت و عید تا عید(عید قربان تا عید غدیر)، ورزش صبحگاهی بانوان با حضور فرانک تبریزی مسئول امور ورزش بانوان اداره ورزش و جوانان شهرستان تبریز، مرضیه حلاج نایب رئیس هیات همگانی استان و ورزشکاران گروه های صبحگاهی امروز سه شنبه دوازدهم خرداد ماه در سالن ورزشی پورشریفی تبریز برگزار شد.

این مراسم با هدف افزایش شور و نشاط در بین بانوان و به همت اداره ورزش و جوانان، هیات ورزش های همگانی و هیات ورزش روستایی، عشایری و بازی های بومی و محلی شهرستان تبریز با حضور بیش از ۲۰۰ نفر ورزشکار خانم برگزار و در حاشیه این برنامه از تلاش های مرضیه حلاج نایب رئیس هیات ورزش های همگانی استان آذربایجان شرقی تجلیل بعمل آمد.

گفتنی است، در پایان مراسم به قید قرعه کارت هدیه و لوازم ورزشی بین بانوان ورزشکار اهدا گردید.