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۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵

کشف ۷۰۰ گرم تریاک بلعی در نطنز

کشف ۷۰۰ گرم تریاک بلعی در نطنز

نطنز- فرمانده انتظامی شهرستان نطنز از کشف ۷۰۰ گرم تریاک از یک مسافر اتوبوس خبر داد که مواد مخدر را به صورت بلعی حمل می‌کرد.

سرهنگ مهدی حاجی‌بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران انتظامی شهرستان نطنز در ادامه اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق مواد مخدر و با تشدید کنترل محورهای مواصلاتی، هنگام بررسی خودروهای عبوری به یکی از مسافران یک دستگاه اتوبوس مشکوک شدند.

وی افزود: مأموران پس از مشاهده علائم مشکوک و انجام بررسی‌های تخصصی و اقدامات فنی، دریافتند این فرد اقدام به حمل مواد مخدر به شیوه بلعی کرده است. بر همین اساس، متهم برای انجام اقدامات تخصصی و تکمیل روند بررسی به مقر پلیس منتقل شد.

فرمانده انتظامی شهرستان نطنز با اشاره به نتایج بررسی‌های انجام‌شده تصریح کرد: در ادامه رسیدگی به این پرونده، ۷۰۰ گرم تریاک که متهم آن را در معده خود جاساز کرده و به صورت بلعی حمل می‌کرد، کشف شد.

وی خاطرنشان کرد: پس از تشکیل پرونده، متهم برای سیر مراحل قانونی به همراه مستندات پرونده به مرجع قضایی تحویل داده شد.

سرهنگ حاجی‌بابایی با تاکید بر تداوم برخورد با قاچاقچیان و عوامل حمل و توزیع مواد مخدر گفت: مبارزه قاطع با سوداگران مرگ به صورت مستمر و ویژه در دستور کار پلیس قرار دارد و مأموران انتظامی با هرگونه اقدام در زمینه تهیه، حمل، نگهداری و توزیع مواد مخدر برابر قانون برخورد خواهند کرد.

کد مطلب 6847996

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