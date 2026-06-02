کشف ۷۰۰ گرم تریاک بلعی در نطنز

سرهنگ مهدی حاجی‌بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران انتظامی شهرستان نطنز در ادامه اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق مواد مخدر و با تشدید کنترل محورهای مواصلاتی، هنگام بررسی خودروهای عبوری به یکی از مسافران یک دستگاه اتوبوس مشکوک شدند.

وی افزود: مأموران پس از مشاهده علائم مشکوک و انجام بررسی‌های تخصصی و اقدامات فنی، دریافتند این فرد اقدام به حمل مواد مخدر به شیوه بلعی کرده است. بر همین اساس، متهم برای انجام اقدامات تخصصی و تکمیل روند بررسی به مقر پلیس منتقل شد.

فرمانده انتظامی شهرستان نطنز با اشاره به نتایج بررسی‌های انجام‌شده تصریح کرد: در ادامه رسیدگی به این پرونده، ۷۰۰ گرم تریاک که متهم آن را در معده خود جاساز کرده و به صورت بلعی حمل می‌کرد، کشف شد.

وی خاطرنشان کرد: پس از تشکیل پرونده، متهم برای سیر مراحل قانونی به همراه مستندات پرونده به مرجع قضایی تحویل داده شد.

سرهنگ حاجی‌بابایی با تاکید بر تداوم برخورد با قاچاقچیان و عوامل حمل و توزیع مواد مخدر گفت: مبارزه قاطع با سوداگران مرگ به صورت مستمر و ویژه در دستور کار پلیس قرار دارد و مأموران انتظامی با هرگونه اقدام در زمینه تهیه، حمل، نگهداری و توزیع مواد مخدر برابر قانون برخورد خواهند کرد.