دیدار دبیر ستاد مرکزی راهیان نور کشور با خانواده شهیدان میرزایی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ دوم پاسدار سعید محمدی به همراه جمعی از مسئولان بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، با هماهنگی رئیس سازمان نشر آثار و ارزش‌های مشارکت زنان در دفاع مقدس، برای ابراز همدردی با خانواده معزز شهیدان میرزایی در یکی از هتل‌های شهر تهران حضور یافتند.

ساختمان مسکونی خانواده میرزایی در خیابان نیروی دریایی (منطقه رسالت تهران)، طی حملات اخیر دشمن به‌طور کامل تخریب شد. در این حادثه تلخ، ۱۲ تن از اعضای این خانواده به شهادت رسیدند.

در این دیدار که با هدف همدردی با بازماندگان انجام شد، علاوه بر سردار محمدی، سرهنگ ستاد حمید حیدری رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج پژوهش‌های دفاع مقدس و خانم مریم شادی رئیس سازمان نشر آثار و ارزش‌های مشارکت زنان در دفاع مقدس نیز حضور داشتند.

روایت یک شاهد عینی

در جریان این دیدار و بازخوانی خاطرات آن روز سخت، سردار سعید محمدی با اشاره به حضور خود در لحظات اولیه حادثه، خطاب به مادر خانواده گفت: من شما را در آن لحظات دیدم؛ به‌خاطر دارم که پس از اصابت، بر بالین پیکر همسرتان نشسته بودید و سوگواری می‌کردید.

وی در ادامه به تشریح جزئیات واقعه و شرایط منطقه در آن لحظات پرداخت و بار دیگر با این خانواده داغدار ابراز همدردی کرد.

میراث‌دار ستاره‌ها

اعظم میرزایی که خود همسر، فرزند و مادر شهید است، فهرست شهدای این خانواده را این‌گونه روایت کرد: همسرم شهید هادی میرزایی (متولد ۱۳۴۵)، دخترم شهیده نیوشا میرزایی (متولد ۱۳۸۲)، پدرم شهید ماشاءالله میرزایی (متولد ۱۳۱۳)، مادرم شهیده زهرا عبداللهی (متولد ۱۳۲۵)، برادرانم شهیدان حمید و سعید میرزایی، همسر برادرم شهیده ژیلا غفاریان، عروس برادرم شهیده محدثه رضایی، مریم محمودی (مهمان خانواده)، پسرعمویم شهید احمد میرزایی به‌همراه همسرش شهیده اکرم‌السادات میراسماعیلی و فرزندشان شهید مهدیار میرزایی، ۱۲ ستاره‌ای هستند که در این حادثه پرکشیدند.

مادر خانواده در پایان این دیدار ضمن قدردانی از مسئولان گفت: حضور شما مایه برکت و تسلای خاطر ما بود.

در ادامه، دبیر ستاد مرکزی راهیان نور کشور سرتیپ دوم پاسدار سعید محمدی با اشاره به جایگاه رفیع شهدا خاطرنشان کرد: قطعا شهدای شما ناظر بر احوالتان هستند و گره‌گشایی از مشکلات شما به برکت خون این عزیزان است؛ چراکه بر اساس حدیث قدسی، خداوند جانشین شهید در خانواده اوست.

گفتنی است خانواده شهیدان میرزایی به‌دلیل تخریب کامل منزلشان، موقتاً در هتل ساکن هستند و مقرر شده است طی هفته آینده در خانه‌ای که به همت شهرداری تهران اجاره شده، مستقر شوند.