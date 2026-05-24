سالروز آزادسازی خرمشهر، نماد ایستادگی، اقتدار و وحدت ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ دوم پاسدار سعید محمدی دبیر ستاد مرکزی راهیان نور کشور به مناسبت سوم خردادماه، سالروز عملیات غرورآفرین «بیت‌المقدس» و آزادسازی خرمشهر را تبریک و تهنیت و در این راستا پیامی صادر کردند.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

ملت شریف و غیور ایران اسلامی

سوم خردادماه، سالروز عملیات غرورآفرین «بیت‌المقدس» و آزادسازی خرمشهر، نقطه عطفی در تاریخ دفاع مقدس و نماد اقتدار، مقاومت و وحدت کلمه در دفاع از کیان جمهوری اسلامی ایران است.



این پیروزی راهبردی که بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره)، آن را کار خدا دانستند، ثابت کرد که در سایه اتحاد ملت و نیروهای مسلح و اتکا به توان داخلی، هیچ قدرت استکباری توان تحمیل اراده خود بر این مرز و بوم را نخواهد داشت.



ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام و ایثارگرانِ سرافراز عملیات آزادسازی خرمشهر، این مناسبت بزرگ را به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی)، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و عموم مردم سلحشور ایران اسلامی تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.



امید است با تاسی به آموزه‌های آن دوران درخشان و بهره‌گیری از روحیه جهادی و انقلابی، در تمامی عرصه‌های پیشرفت و اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی، شاهد پیروزی‌های روزافزون باشیم.