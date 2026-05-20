«یک انگشت و نصفی»؛ روایتی که رادارهای دشمن را به لرزه درآورد

به گزارش خبرگزاری مهر، «یک انگشت و نصفی»؛ نوشته بهمن اسمعیلی در ۸۰ صفحه و با شمارگان ۲۸۰ نسخه توسط توسط انتشارات سرو موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس منتشر شده است.
این کتاب، برداشت آزادی از رویدادهای هشت سال دفاع مقدس است. در نگارش داستانهای این کتاب تلاش بر آن بوده که خوانندگان و به ویژه کسانی که جنگ عراق و ایران را از نزدیک تجربه نکردهاند، با فضای آن زمان آشنا شده و با بخش مهمی از تاریخ معاصر ایران ارتباط برقرار نمایند.
در بخشی از این کتاب می خوانیم:
دقایقی میشد که زاگرس تنهایشان گذاشته بود. نمیتوانست جلوتر بیاید. دیگر آنها بودند و یک دشت صاف که بعضی وقتها تپه ماهوری میشد و جایی برای پنهان شدن نداشت. معمولا از اینجا به بعد امواج رادارهای عراقی تن جنگندهها را نوازش میکرد. لمس ناخوشایندی که کیلومترها آن سوتر به چند نقطه نورانی متحرک بر روی اسکوپ یک رادار جستجوگر تبدیل میشد و این به معنای نمایان شدن تعداد، سمت جهت، سرعت و ارتفاع آنها بود. علی تا جایی که میتوانست سریع و چسبیده به زمین میرفت و سعی میکرد دسته پروازی را پایین نگه دارد. مثل یک دسته ماهی که کف اقیانوس شنا میکنند. بال چپ هواپیما را چند درجهای سمت زمین کج کرده بود تا بتواند از پهلو وضعیت ارتفاع پرواز و زمین را بهتر بررسی کند. این گونه که علی میرفت، دشمن اول آنها زمین بود و بعد عراقیها.
«یک انگشت و نصفی» با شمارگان ۲۸۰ نسخه و بهای ۱۲۵هزارتومان منتشر شده است.
