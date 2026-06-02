تدارک ۱۵۰۰ برنامه به مناسبت عید سعید غدیر خم در دزفول

عزیز مرداس در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: این برنامه‌ها در قالب ۱۵۰ عنوان ویژه برنامه با مشارکت ۱۰۰ موکب، ۱۰۰ مسجد و حسینیه و همچنین حضور جهادی و مشارکت فعالانه ۱۶۰ گروه جهادی در سطح شهرستان دزفول تدارک دیده شده است.

وی افزود: به مناسبت عید سعید غدیر خم، ۱۲۰ هزار پرس غذای غدیری با اولویت توزیع در مناطق محروم شهرستان پخت خواهد شد.

سرپرست فرمانداری ویژه دزفول از اجرای بیش از ۱۰ کاروان خودرویی در سطح شهر به مناسبت عید غدیر خبر داد و گفت: برگزاری میهمانی پنج کیلومتری با حضور ۴۰ موکب از میدان رودبند تا فلکه موشک از جمله برنامه های در نظر گرفته شده به مناسبت عید سعید غدیر در دزفول است.

مرداس همچنین راه‌اندازی پست سفیر غدیر در راستای ثبت برنامه‌ها، اجرای پنج خطبه عقد در چایخانه امام رضا (ع)، برپایی مراسم ازدواج ۲۰ زوج جوان در حرم مطهر سبزقبا و اجرای برنامه‌های متعدد حمایتی و معیشتی را از دیگر برنامه‌های تدارک‌دیده شده به مناسبت عید غدیر در شهرستان دزفول عنوان کرد.

وی با اشاره به پراکندگی برنامه ها در مناطق مختلف شهرستان، عنوان کرد: برنامه‌های مختلف خیابانی، ورزشی و جشن‌های مردمی در نقاط مختلف شهرستان از جمله صفی‌آباد، مدرس، مهاجرین، شهید بهشتی، دهنوباقر و سیدنور به مناسبت عید سعید غدیر خم در حال برگزاری بوده و یا برگزار خواهد شد که خوشبختانه مورد استقبال مردم نقاط مختلف قرار گرفته اند.