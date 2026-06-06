به گزارش خبرنگار مهر، سیدمسعود شجاعی طباطبایی از چهرههای جریانساز در ساحت کاریکاتور و کارتون معاصر ایران به شمار میرود که با درآمیختن مهارتهای تکنیکی و مدیریت هنری، نقشی راهبردی در اعتلای این هنر در ابعاد ملی و بینالمللی ایفا کرده است.
آثار او، بازتابی هوشمندانه از دغدغههای عمیق انسانی و تعهدات اجتماعی است که با ویژگیهایی همچون ایجاز در بیان، دقت بصری و طنزِ سیاه نقدآمیز شناخته میشوند. آثار دیجیتال سیدمسعود شجاعی طباطبایی، تکاملِ زبان بصری او از روی کاغذ به بستر پیکسلی است. او در فضای دیجیتال، صرفاً ابزار خود را تغییر نداده، بلکه توانست ویژگیهای سریع، پویا و گسترده هنر دیجیتال را با «دقت» و «سختکوشی» هنر کلاسیک کاریکاتور تلفیق کند.
در ادامه، در کنار معرفی و تحلیل کوتاهی بر آثار، برخی از کاریکاتورهای جدید و دیجیتال این هنرمند را برمیشمریم.
شجاعی بر این باور است که کاریکاتور، زبانی جهانی و عاری از تکلف است؛ از این رو، آثار وی بهگونهای سامان یافتهاند که فراتر از مرزهای زبانی، پیامی صریح و انسانی را به مخاطب جهانی منتقل میکنند. سبک پردازش آثار او دامنهای گسترده دارد؛ گاه با بهرهگیری از هاشورهای دقیق و ظریف، به فرمها عمق و سایهپردازی میبخشد و گاه با تکیه بر انضباط خطی و کمینهگرایی، بر قدرتِ معنا تأکید و گاهی با خطوط ساده، فرمهای مؤثری خلق میکند.
بسیاری از هنرمندان در انتقال به فضای دیجیتال، اصالت خطوط و بافتهای دستی را از دست میدهند اما شجاعی طباطبایی در آثار دیجیتال خود، تلاش میکند «شبیهسازی متریالهای سنتی» را حفظ کند. او از قلمموهای دیجیتالی بهگونهای استفاده میکند که اثر همچنان حسِ ضربآهنگِ قلم و هاشورهای دستی را داشته باشد. این امر باعث میشود مخاطب با وجود دیجیتال بودن اثر، همچنان با گرمای هنر دستی روبهرو شود.
در نگاه او، طنز نه صرفاً محملی برای فکاهه، بلکه ابزاری بُرنده برای آگاهیبخشی و افشاگری است. منظومه فکری او طیف وسیعی از مفاهیم، از صلح و غمخواری گرفته تا نقد نظامیگری و مفاسد اقتصادی را در بر میگیرد. او که به عنوان یکی از ارکان هنر انقلاب و مدیری فعال در حوزه هنری و خانه کاریکاتور ایران شناخته میشود، با دریافت نشان مفاخر هنرهای تجسمی، جایگاه خود را به عنوان چهرهای تأثیرگذار تثبیت کرده است.
شجاعی طباطبایی، همچنین دبیری دوسالانه بینالمللی کاریکاتور تهران را بر عهده داشته و نقش کلیدی در معرفی استعدادهای جوان ایفا کرده است. وی همچنین موفق به دریافت «نشان مفاخر هنرهای تجسمی» شده و به عنوان چهره سال هنر انقلاب نیز معرفی شده است. وی از معدود هنرمندان ایرانی است که در مجامع جهانی کاریکاتور کاملاً شناخته شده است؛ او در مسابقات بزرگ جهانی در کشورهایی چون ترکیه، چین، صربستان، کوبا، سوریه، یونان و برزیل به عنوان داور حضور داشته است. از جمله اقدامات بینالمللی او، برگزاری مسابقات بینالمللی با موضوعاتی نظیر «هولوکاست»، «ترامپیسم»، «هولوساید» و ... است که نام او را در رسانههای بینالمللی به عنوان هنرمندی چالشگر و آرمانگرا تثبیت کرده است. سیدمسعود شجاعی طباطبایی همچنین توانسته پیوندی استوار میان هنر متعهد داخلی و جریانهای حرفهای کاریکاتور در جهان برقرار کند.
یکی از مهمترین ویژگیهای آثار دیجیتال او، «زمانبندی» است. در دنیای سیاست که هر لحظه یک خبر جدید میرسد، هنر دیجیتال به او این امکان را میدهد تا در کمترین زمان ممکن، ایدهای را پردازش کرده و منتشر کند. در اینجا، هنر دیجیتال برای او تنها یک ابزار ترسیمی نیست، بلکه ابزاری برای خبرگزاری بصری است. او توانسته است «سرعت انتشار» را با «کیفیت هنری» پیوند بزند.
بر همین اساس، این هنرمند کاریکاتوریست، همواره در بحرانهای سیاسی و نظامی از جمله «جنگ رمضان» با استفاده از زبان هنر و ابزار کاریکاتور، واکنشی سریع و تهاجمی به وقایع نشان داده است. او در همان ساعات اولیه وقوع بحران، با انتشار آثار گرافیکی و کاریکاتور در شبکههای اجتماعی، به تحلیل تصویری ماجرا میپردازد. او معتقد است هنرمند متعهد باید در «لحظه» واکنش نشان دهد.
در آثار دیجیتالش، شجاعی طباطبایی از پالتهای رنگی جسورانهتری استفاده میکند. او با بهرهگیری از لایههای رنگی و حالتهای ترکیبی، تضادهای شدید نوری را خلق میکند که در آثار سنتی دشوارتر است. این نورپردازیهای شدید (مثلاً تضاد رنگهای سرد و گرم یا استفاده از سایههای عمیق دیجیتال)، به آثار او جنبهای نمادین و دراماتیک میبخشد و بر ابهت یا حقارتِ سوژهها تأکید میکند.
استفاده از نرمافزارهای گرافیکی به او اجازه میدهد تا ساختارهای بصری پیچیدهتری را طراحی کند. او میتواند چندین لایه معنایی را در یک کادر بگنجاند؛ مثلاً ترکیب یک پسزمینه رئالیستی با المانهای سوررئال و نمادین. این قابلیت، باعث شده تا آثار دیجیتال او از حالت «تکتصویری» به حالتی شبیه به «روایتهای تصویری کوتاه» تبدیل شوند.
با نگاهی به آثار کارتونی این هنرمند که با مواضع ضد ترامپ و ضد نتانیاهو خلق شده، رویکرد او بیشتر معطوف به افشای دروغهای رسانهای دشمن و تقویت روحیه داخلی بوده است. او با زبان طنز تلخ و کاریکاتور، سعی میکند هیبت پوشالی طرف مقابل را به چالش بکشد و در این مسیر، همچنان که در آثارش دیده میشود، ترسی از نمایش حیواننمای افرادی چون ترامپ و نتانیاهو ندارد.
یکی از ویژگیهای او، توانایی سازماندهی سریع مسابقات بینالمللی کاریکاتور در واکنش به رویدادهای خاص (مانند جنایات جنگی یا توهین به مقدسات) است تا جبههای واحد از هنرمندان جهان علیه یک اتفاق شکل دهد. با توجه به تحولات اخیر و شهادت مقامات عالیرتبه در پی تهاجم آمریکا و رژیم صهیونیستی، آثار او در این دوره بیشتر حالوهوای حماسی و سوگوارانه به خود گرفت و بر تداوم راه مقاومت تأکید داشت. شجاعی همچنین، در یکی از پیامرسانهای داخلی، اقدام به برگزاری کلاس آنلاین و رایگان برای دوستداران کاریکاتور کرده است.
آثار دیجیتال او با درک دقیقی از زبان شبکههای اجتماعی خلق میشوند. او میداند که مخاطب امروز در فضای مجازی، زمان کوتاهی برای تامل دارد؛ بنابراین در آثار دیجیتالش، بر «کندیستیشن» (تراکم معنا در کمترین حجم بصری) تاکید میکند. یعنی استفاده از فرمهای مینیمال اما ضربآهنگهای بصری قوی که در اولین نگاه، پیام را منتقل کند.
به طور خلاصه، آثار دیجیتال شجاعی طباطبایی، نقطه تلاقی «تکنیکهای کلاسیک کاریکاتور» و «تکنولوژیهای نوین بصری» است. او در این آثار، هنر دیجیتال را نه به عنوان یک جایگزین برای کاغذ، بلکه به عنوان یک «تقویتکننده» برای رساندن سریعتر و مؤثرتر پیامهای انسانی و سیاسی به کار گرفته است.
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