۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۱۰

تکواندو قهرمانی آسیا - مغولستان

تکواندوکاران ایران حریفان خود در روز سوم را شناختند

در سومین روز از رقابت های قهرمانی تکواندو آسیا ۲۰۲۶، پنج نماینده ایران به دیدار با رقبا خواهند رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، سومین روز از بیست و هفتمین دوره رقابت های تکواندو قهرمانی آسیا فردا شنبه دوم خرداد ماه با برگزاری مبارزات اوزان ۶۳- و ۸۷- کیلوگرم آقایان، ۵۳- و ۶۷- کیلوگرم بانوان انجام خواهد شد که ۶ تکواندوکار کشورمان به مصاف رقبای خود می روند.

برنامه دیدارهای نمایندگان ایران به شرح ذیل است:

وزن ۵۳- کیلوگرم - مبینا نعمت زاده

مبینا نعمت زاده تنها نماینده ایران در این وزن با حضور ۱۸ تکواندوکار دور نخست استراحت دارد سپس با برنده دیدار تایلند و نپال مبارزه می‌کند. نعمت زاده در صورت پیروزی باید با نماینده کره جنوبی یا قزاقستان مواجه شود.

وزن ۶۷- کیلوگرم - فرشته فتحی - ساغر مرادی

در این وزن فرشته فتحی و ساغر مرادی در یک سمت جدول قرار دارند. فرشته فتحی ابتدا باید با «جیانی شینگ» از چین دیدار کند و در صورت پیروزی با برنده دیدار نماینده تایلند و ساغر مرادی رو به رو می‌شود. ساغر مرادی به دعوت اتحادیه تکواندو آسیا در این مسابقات حاضر است و باید دور نخست با «چاریوان» دیدار کند. در این وزن ۱۸ تکواندوکار ثبت نام کرده اند.
وزن ۶۳- کیلوگرم/ مهدی حاجی موسایی

حاجی موسایی دور نخست استراحت دارد؛ سپس به برنده دیدار عمان و لبنان می‌رود. در سمت جدول وی نمایندگان چین، تایلند و هند قرار دارند. در این وزن ۲۴ نفر شرکت کرده اند.

وزن ۸۷- کیلوگرم - محمدحسین یزدانی - علی احمدی

محمد حسین یزدانی ابتدا با «امید سهاک» از افغانستان مبارزه می‌کند و اگر به برتری دست باید مقابل برنده دیدار چین و ازبکستان پیکار می‌کند. در سمت دیگر جدول علی احمدی ایستاده است؛ وی باید دور نخست با «وو هئوک پارک» قهرمان جهان و گرندپری از کره جنوبی مبارزه کند و اگر پیروز شود؛ صالح الشراباتی از اردن و نایب قهرمان المپیک توکیو را پیش روی خود می بیند. در این وزن ۱۵ تکواندوکار حضور دارند.

تا به اینجا تیم ایران توسط آرین سلیمی، ابوالفضل زندی و امیرسینا بختیاری صاحب سه نشان طلا شده و یاسین ولی زاده نیز نقره کسب کرده است.

