نهضت اجتماعی غدیر نیازمند رویکرد مردمی است

میثم حیدری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: غدیر یک نهضت اجتماعی است که نیازمند رویکردی مردمی برای حضور در جریان زندگی است.

وی با اشاره به آغاز چهارمین دوره جشن خیابانی غدیر، این رویداد را نمونه‌ای موفق از حکمرانی مردمی و مهندسی فرهنگی در سطح شهرستان دانست که با هدف تقویت پیوندهای اجتماعی و ترویج معارف اهل‌بیت (ع) برنامه‌ریزی شده است.

حیدری افزود: برگزاری این رویداد بزرگ، بازتولید هویت تمدنی و ولایت‌مدار در شهرستان بهشهر است.

حیدری با توضیح درباره سازوکار برگزاری این جشن گفت: جبهه فرهنگی با ایجاد هم‌افزایی میان گروه‌های مختلف از جمله دانشجویان، دانش‌آموزان و گروه‌های هنری، سعی در تبدیل کردن فعالیت‌های پراکنده به یک ارکستر منظم و قدرتمند است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: این حرکت با پشتیبانی شهرداری و دستگاه‌های اجرایی و با هدف تمرکززدایی از رویدادها، به پایگاهی برای تقویت پیوندهای اجتماعی تبدیل خواهد شد.

این رویداد از دوشنبه ۱۱ خردادماه شروع شده تا ۶ شب آینده، در مسیر سه‌راه چیت‌سازی تا میدان شهدای کارگر، از ساعت ۵ عصر تا ۱۱ شب برگزار می‌شود.