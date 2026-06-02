به گزارش خبرنگار مهر، پیمان اسکندری پیش از ظهر سه‌شنبه در ستاد توسعه شهرک‌های کشاورزی و دامپروری چهارمحال و بختیاری با اشاره به شرایط خاص اقتصادی و ضرورت حمایت از تولید اظهار کرد: شرکت شهرک‌های کشاورزی تنها شرکت توسعه‌ای وزارت جهاد کشاورزی است که مأموریت حمایت از سرمایه‌گذاری را بر عهده دارد.

وی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۵ با اصلاح نحوه واگذاری اراضی و زیرساخت‌ها، شرایط پیش‌پرداخت و اقساط برای سرمایه‌گذاران تسهیل شده و حتی برای سرمایه‌گذاران قبلی نیز در وصول اقساط، شرایط مناسب‌تری در نظر گرفته شده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به وضعیت شهرک‌های کشاورزی کشور گفت: در حال حاضر ۲۵۳ شهرک کشاورزی در حوزه دامپروری، شیلات و گلخانه در سطح ۱۱ هزار هکتار فعال است و به دلیل سیاست‌های وزارتخانه در جلوگیری از پراکندگی و صرفه‌جویی در انرژی و آب، توسعه این شهرک‌ها در سال‌های ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ با جدیت دنبال می‌شود.

اسکندری با اشاره به ظرفیت‌های چهارمحال‌وبختیاری بیان داشت: در این استان ۱۷ شهرک کشاورزی در حوزه دامپروری، شیلات و گلخانه فعال است و چند شهرک جدید نیز برنامه‌ریزی شده است، امروز در جلسه با مسئولان استان درباره توسعه این شهرک‌ها و تعیین تکلیف مجتمع‌های دامپروری نیمه‌تمام تصمیم‌گیری شد.

وی ادامه داد: هدف‌گذاری ما این است که تمام مجتمع‌های دامپروری راکد و نیمه‌تمام استان تا پایان سال ۱۴۰۶ به بهره‌برداری برسند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های کشاورزی کشور با اشاره به مزیت‌های استان اذعان داشت: چهارمحال‌وبختیاری در حوزه بادام و شیلات مزیت ملی دارد، اگر سازمان جهاد کشاورزی و منابع طبیعی اراضی لازم را تخصیص دهند، شرکت شهرک‌های کشاورزی آمادگی دارد زنجیره ارزش بادام و شهرک‌های تخصصی شیلاتی را در استان ایجاد کند.

اسکندری با اشاره به شرایط اقتصادی گفت: به تمام استان‌ها ابلاغ کرده‌ایم که تا حد امکان از تعدیل نیرو جلوگیری کنند و حمایت از تولید و امنیت غذایی را در دستور کار قرار دهند.