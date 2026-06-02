حسینی: مدارس شاهد باید پرچمدار ترویج فرهنگ ایثار و شهادت باشند

به گزارش خبرنگار مهر، سید فواد حسینی ظهر سه شنبه در جلسه مشترک ستاد اجرایی شاهد آموزش و پرورش و بنیاد شهید استان کردستان با تأکید بر رسالت فرهنگی مدارس شاهد اظهار کرد: این مدارس باید به عنوان الگوی تربیتی و فرهنگی، نقش مؤثرتری در ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و ارزش‌های انقلاب اسلامی ایفا کنند.

وی با اشاره به جایگاه ویژه مدارس شاهد در نظام تعلیم و تربیت افزود: انتظار می‌رود خروجی این مدارس متناسب با ظرفیت‌ها، امکانات، منابع مالی و نیروی انسانی موجود باشد و نقش‌آفرینی آنها در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی بیش از پیش نمایان شود.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان با انتقاد از ماندگاری طولانی‌مدت برخی مدیران بدون ارزیابی‌های مستمر، گفت: گاهی این ذهنیت در برخی مدیران شکل گرفته که امکان جابه‌جایی آنها وجود ندارد، در حالی که قانون و آیین‌نامه انتصاب مدیران، مدارس شاهد را نیز در بر می‌گیرد.

حسینی ادامه داد: ستاد اجرایی شاهد بر اساس قانون اختیار بررسی عملکرد مدیران مدارس شاهد در حوزه‌های آموزشی، پرورشی، مالی و ثبت‌نام را دارد و در صورت نیاز می‌تواند درباره جابه‌جایی، عزل یا انتصاب مدیران تصمیم‌گیری کند.

وی خواستار طرح و بررسی این موضوع در جلسات آینده ستاد اجرایی شاهد شد و افزود: باید سازوکاری برای ارزیابی دقیق عملکرد مدیران و ارتقای کیفیت مدیریت در مدارس شاهد پیش‌بینی شود.

توسعه مدارس شاهد نیازمند کار کارشناسی است

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تأسیس هنرستان‌ها و توسعه رشته‌های تحصیلی در مدارس شاهد اشاره کرد و گفت: با توجه به محدودیت‌های نیروی انسانی ناشی از برگزار نشدن آزمون استخدامی ماده ۲۸ آموزش و پرورش در سال جاری، هرگونه توسعه فضاهای آموزشی و ایجاد واحدهای جدید نیازمند بررسی کارشناسی دقیق است.

وی افزود: توسعه هنرستان‌ها، افزایش رشته‌های تحصیلی و گسترش خدمات آموزشی در مدارس شاهد اقدامی ارزشمند است، اما باید پیش از هر تصمیمی، نیازسنجی مخاطبان، ظرفیت فضاهای آموزشی، امکان تأمین نیرو و سایر الزامات مورد ارزیابی قرار گیرد.

حسینی همچنین با اشاره به موضوع شهریه مدارس شاهد، پیشنهاد کرد بخشی از اختیارات تعیین شهریه به ستادهای اجرایی شاهد شهرستان‌ها واگذار شود.

وی تصریح کرد: شرایط اقتصادی و سطح درآمد خانوارها در مناطق مختلف استان یکسان نیست و لازم است با تعیین چارچوب مشخص، امکان تصمیم‌گیری متناسب با شرایط هر شهرستان فراهم شود.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان با اشاره به جنگ شناختی و فرهنگی دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: امروز دشمنان با بهره‌گیری از ابزارهای رسانه‌ای و فضای مجازی تلاش می‌کنند بر افکار عمومی به ویژه نسل نوجوان و جوان تأثیر بگذارند.

وی افزود: در چنین شرایطی مدارس شاهد باید بیش از گذشته در عرصه جهاد تبیین، تولید محتوا و ترویج ارزش‌های انقلاب اسلامی حضور فعال داشته باشند.

حسینی در پایان با قدردانی از همکاری مجموعه بنیاد شهید و اعضای ستاد اجرایی شاهد استان، ابراز امیدواری کرد با هم‌افزایی و تعامل بیشتر، فصل جدیدی از موفقیت و ارتقای کیفیت مدارس شاهد در استان رقم بخورد.