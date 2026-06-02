جهش ۶۱ درصدی صادرات نفت ونزوئلا در ماه مه

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از داده‌های کشتیرانی، صادرات نفت ونزوئلا در ماه مه برای سومین ماه پیاپی روند صعودی خود را حفظ کرد و با افزایش ارسال محموله‌ها به مقاصد آمریکا، هند و اروپا، به میانگین یک میلیون و ۲۵۰ هزار بشکه در روز رسید.

تولید و صادرات نفت خام ونزوئلا در سال جاری میلادی (۲۰۲۶) تحت تأثیر کاهش تحریم‌های واشینگتن و گسترش سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در پروژه‌های نفت و گاز این کشور، رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده است. وزارت نفت ونزوئلا پیش‌بینی کرده است که تولید نفت خام این کشور تا پایان سال ۲۰۲۶ با رشد ۲۲ درصدی نسبت به سال گذشته، به یک میلیون و ۳۷۰ هزار بشکه در روز برسد؛ رقمی که از زمان آغاز تحریم‌های اولیه آمریکا در سال ۲۰۱۹ تاکنون بی‌سابقه بوده است.

بر اساس داده‌های ردیابی نفتکش‌ها و اسناد شرکت دولتی نفت ونزوئلا (پدوسا)، صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی این کشور در ماه مه، ۰.۷ درصد نسبت به ماه آوریل و ۶۱ درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزایش یافته است. ونزوئلا در این ماه در مجموع ۶۷ محموله نفتی صادر کرده است.

آمارها نشان می‌دهد که ایالات متحده با دریافت روزانه ۵۵۸ هزار بشکه، همچنان نخستین مقصد صادراتی نفت ونزوئلا است. پس از آن، هند با ۴۲۷ هزار بشکه و اروپا با ۱۶۹ هزار بشکه در روز در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

صادرات نفت شرکت آمریکایی شورون به‌عنوان شریک اصلی پدوسا، در ماه مه با اندکی کاهش به ۲۶۹ هزار بشکه در روز رسید، اما در مقابل، صادرات شرکت‌های بزرگ معامله‌گر نفت جهان مانند ویتول و ترافیگورا افزایش یافت و از ۶۹۱ هزار بشکه در آوریل به ۷۸۷ هزار بشکه در ماه مه رسید. همچنین شرکت ریلاینس اینداستریز هند که از خریداران اصلی نفت این کشور محسوب می‌شود، محموله‌های خود را به صورت مستقیم و غیرمستقیم از تأمین‌کنندگان مختلف دریافت کرده است.

در بخش محصولات پتروشیمی، ونزوئلا در ماه مه حدود ۲۸۸ هزار تن فرآورده صادر کرده که نسبت به ماه پیش از آن کاهش داشته است. همچنین این کشور برای رقیق‌سازی نفت فوق‌سنگین خود، روزانه حدود ۹۳ هزار بشکه نفتای سنگین وارد کرده است.