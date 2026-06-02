ذخایر استراتژیک گندم مازندران در وضعیت مطلوب است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد جعفری بعدازظهر سه‌شنبه در نشست کمیته فنی شورای آرد و نان استان با ارائه گزارشی از وضعیت سیلوها و انبارهای کالاهای اساسی، از آغاز خرید تضمینی گندم در استان خبر داد.

وی اظهار داشت: با تمهیدات اندیشیده شده و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، ذخایر استراتژیک گندم در استان مازندران در شرایط کاملاً مطلوب و مطمئنی قرار دارد و آرد مورد نیاز نانوایان بدون هیچ گونه وقفه‌ای تأمین و توزیع می‌شود..

جواد مولایی مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران با قدردانی از اقدامات صورت گرفته در حوزه تأمین گندم، بر لزوم هم‌افزایی میان دستگاه‌های نظارتی و اجرایی تأکید کرد.

وی خاطرنشانذکرد: اولویت اصلی دولت در استان، ارتقای کیفیت نان و حل مشکلات معیشتی و صنفی نانوایان در چارچوب قانون است تا رضایت‌مندی حداکثری شهروندان حاصل شود.

در بخش دیگری از این جلسه، اعضای کمیته فنی به بررسی تخصصی دغدغه‌های نانوایان استان پرداختند. یکی از محورهای اصلی این گفتگوها، رسیدگی به وضعیت حساب‌های مسدود شده برخی از نانوایان بود که مقرر شد با هماهنگی دستگاه‌های مربوطه و شبکه بانکی، فرآیند رفع مسدودی این حساب‌ها جهت تسهیل در امور جاری و مالی نانوایان تسریع شود.