مدیرکل غله کرمانشاه: پخت نان کامل تا پایان سال در ۶۶واحد نانوایی استان

علی ملکشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، تا پایان سال جاری ۵۰ واحد نانوایی در شهر کرمانشاه و ۱۶ واحد نانوایی در ۱۳ شهرستان استان به چرخه پخت نان کامل وارد شده و این نوع نان را به صورت مستمر در اختیار شهروندان قرار خواهند داد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه تصریح کرد: توسعه پخت نان کامل با هدف ارتقای سلامت جامعه، بهبود الگوی مصرف و افزایش کیفیت نان در سطح استان در دستور کار قرار گرفته و این طرح به صورت مرحله‌ای و با نظارت مستمر در حال اجرا است.

ملکشاهی با اشاره به وضعیت کیفی گندم و آرد استان کرمانشاه اظهار داشت: کیفیت گندم تولیدی و آرد استحصال شده در استان در سطح مطلوبی قرار دارد و اقدامات فنی و کنترلی لازم در تمامی مراحل تولید، ذخیره‌سازی و توزیع گندم و آرد به صورت مستمر انجام می‌شود.

وی افزود: با تخصیص گندم خارجی از سوی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، در آینده نزدیک شاهد افزایش هر چه بیشتر کیفیت نان به ویژه نان سنگک در استان کرمانشاه خواهیم بود و این موضوع تأثیر محسوسی بر رضایتمندی مصرف‌کنندگان خواهد داشت.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه با استناد به اعلام مرکز پژوهشکده غلات ایران بیان کرد: تنها ۴۹ درصد از کیفیت نان به آرد وابسته است و ۵۱ درصد دیگر به عوامل مهمی همچون تخصص و مهارت نانوا، استاندارد بودن دستگاه‌های پخت نان، رعایت اصول فنی از جمله خواب خمیر و فرآیند صحیح پخت مربوط می‌شود.

ملکشاهی تأکید کرد: ارتقای کیفیت نان نیازمند نگاه جامع و توجه همزمان به همه مؤلفه‌های مؤثر در زنجیره تولید نان است و در این راستا، آموزش نانوایان، نوسازی تجهیزات و نظارت مستمر بر فرآیند پخت، با جدیت در سطح استان کرمانشاه دنبال می‌شود.