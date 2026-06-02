جشن بزرگ عید غدیر در مشهد با رونمایی از دستاوردهای نوجوانان

محمد حسین محمددوست در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسیر حدفاصل چهارراه راه‌آهن تا چهارراه خواجه به یک مسیر پیاده‌روی فرهنگی تبدیل شده است و در کانون اصلی مراسم واقع در عبادی ۳۰، برنامه‌های متنوعی از جمله رونمایی از دستاوردهای علمی نوجوانان دارد.

رئیس شورای اجتماعی محله عبادی مشهد از برگزاری ویژه‌برنامه جشن عید غدیر در روز پنجشنبه، دوازدهم خردادماه، خبر داد و اظهار کرد: این مراسم با هدف ایجاد یک فضای یکپارچه و نشاط‌آور برای شهروندان و زائران مشهد مقدس تدارک دیده شده است.

وی با اشاره به مشارکت گسترده ارکان محله گفت: امسال برای نخستین بار، برنامه‌ریزی ویژه‌ای برای مسیر حدفاصل «چهارراه راه‌آهن تا چهارراه خواجه» صورت گرفته است. با هماهنگی‌های انجام شده میان مساجد، کسبه، مراکز فرهنگی و پایگاه‌های بسیج، این مسیر به صورت یکپارچه فضاسازی شده تا همانند پویش‌های پیاده‌روی، فضایی پیوسته برای عابران و مشتاقان این عید بزرگ ایجاد شود.

محمددوست افزود: کانون اصلی جشن‌های محله در محدوده «عبادی ۳۰» و در مسجد خاتمه واقع در کوچه کبریت قدیم متمرکز است. در این نقطه برنامه‌های متنوعی از جمله اجرای سرود، تئاتر خیابانی و مراسم مولودی‌خوانی برای خانواده‌ها و جوانان تدارک دیده شده است. یکی از بخش‌های متمایز این جشن، رونمایی از یک دستاورد علمی است؛ گروهی از نوجوانان کلاس هفتم این محله با طراحی و ساخت یک ماشین رباتیک، قرار است در این مراسم از دستاورد خود رونمایی کنند. علاوه بر این، گروه‌های رزمی شامل رشته‌های تکواندو و کاراته نیز حرکات نمایشی خود را برای عموم به اجرا خواهند گذاشت.

رئیس شورای اجتماعی محله عبادی مشهد بیان کرد: در کنار برنامه‌های فرهنگی و علمی، غرفه‌های متنوعی نیز برای خدمت‌رسانی به شرکت‌کنندگان برپا شده است. این غرفه‌ها شامل بخش‌های آموزشی، بازی کودکان، ایستگاه‌های سلامت و پذیرایی متنوع است که با مشارکت خیرین و کسبه محله، با انواع خوراکی‌ها و نوشیدنی‌ها، از مهمانان پذیرایی خواهند کرد.

وی از عموم مردم و مسئولین برای حضور در این جشن، دعوت کرد تا خاطره‌ای به یاد ماندنی برای زائران و مجاوران علی‌ابن‌موسی‌الرضا رقم بخورد.